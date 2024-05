Benevento-Triestina dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Vigorito si giocava gara 2 fra Benevento e Triestina: alabardati chiamati all’impresa, si riparte dall’1-1 del Rocco.

Benevento e Triestina sono pronte a gara-2. Al Vigorito sanniti e alabardati si giocano la qualificazione al secondo turno nazionale dei playoff di Serie C NOW.

Si ripartirà dall’1-1 dell’andata, che i biancorossi dovranno migliorare: in virtù del miglior posizionamento in classifica, al Benevento anche un pari basterebbe per avanzare al prossimo step.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv.