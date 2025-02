Benevento-Monopoli dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Al Vigorito in palio una fetta di Serie B: Auteri e Colombo a caccia di un successo promozione.

Monday Night a cinque stelle per Benevento e Monopoli. Al Vigorito va in scena il match fra i giallorossi di Gaetano Auteri e i biancoverdi di Alberto Colombo.

I sanniti sono reduci dal pari di Foggia e hanno due punti in meno dei pugliesi, saliti in vetta in solitaria alla classifica del girone C.

All'andata fu proprio la squadra pugliese a vincere, con l'1-0 decisivo firmato da Orlando Viteritti nel finale.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.