Benevento-Juventus Next Gen dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Juventus Next Gen

Benevento vs Juventus Next Gen

Serie C

Playoff al Vigorito: il Benevento con due risultati su tre a disposizione, Juve Next Gen a caccia dell’impresa. Formazioni, canale tv e streaming.

Al Vigorito iniziano i playoff di Serie C. Dopo la lunga cavalcata della regola season, inizia il cammino verso la quarta promozione dopo quelle di Entella, Padova e Avellino. Ci sarà subito la sfida fra Benevento e Juventus Next Gen: i giallorossi sono arrivati sesti nel girone C, mentre la formazione di Brambilla ha chiuso al nono posto.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.