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Belotti Kilicsoy Mendy CagliariGetty Images
Stefano Silvestri

Belotti titolare dopo 8 mesi in Milan-Cagliari? Kilicsoy è già andato via, Mendy ha il playout con la Primavera

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Problemi in attacco per Pisacane in una partita ininfluente per i sardi, ma importantissima nella lotta per i posti in Champions League: chi può giocare nel tridente rossoblù a San Siro.

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Il Cagliari si è già salvato con 90 minuti d'anticipo, grazie alla vittoria sul Torino della penultima giornata. E ora andrà a San Siro con la leggerezza di chi sa di essersi guadagnato la pagnotta al termine di una stagione piuttosto sofferta.

Se la gara di domenica sera sarà fondamentale per il Milan, che con una vittoria si garantirebbe il ritorno in Champions League, avrà al contrario poco da dire per la squadra di Pisacane. Al netto della volontà di onorare fino in fondo il proprio percorso e la regolarità del campionato, naturalmente.

Proprio per questo motivo pesano un pochino meno i problemi con cui il tecnico si sta ritrovando a fare i conti in attacco. E che potrebbero portare a rispolverare un elemento finito suo malgrado in secondo piano: Andrea Belotti.

  • KILICSOY TORNA IN TURCHIA

    Semih Kilicsoy, intanto, è uno che il Cagliari lo ha già abbandonato. Il giovane attaccante turco ha chiesto e ottenuto dal club di chiudere in anticipo la propria esperienza stagionale, per motivi familiari, ed è tornato in patria.

    Kilicsoy è stato prestato dal Besiktas al Cagliari, prestito che a meno di sorprese non si tramuterà in alcunché di definitivo. L'esperienza del turco, del resto, si è chiusa in maniera particolarmente deludente nonostante un exploit durante la stagione avesse fatto pensare a un matrimonio felice.

    Sei panchine di fila: questo recita il recente ruolino di marcia di Kilicsoy, completamente lasciato da parte da Pisacane. L'ultima presenza risale a uno spezzone finale col Sassuolo, all'inizio di aprile. Poi solo panchine. Contro il Milan non ci sarà.

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  • MENDY CON LA PRIMAVERA

    Uno che dovrebbe esserci, ma con l'asterisco, è Paul Mendy. Perché? Perché il giovane gioiello offensivo è impegnato quest'oggi con la formazione Primavera, della quale teoricamente farebbe parte.

    Mendy giocherà infatti il playout contro il Napoli, la gara che decreterà l'ultima retrocessione dal Primavera 1 al Primavera 2. Anche se con i giovani non si vede ormai dalla metà di aprile, essendo stato portato in pianta stabile da Pisacane - peraltro con successo - nel corso delle ultime settimane.

    A San Siro, poco più di 24 ore dopo le fatiche di Napoli, Mendy dovrebbe esserci. Ma partendo dalla panchina, diversamente da quanto accaduto nelle ultime due giornate di campionato contro Udinese e Torino.

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  • BELOTTI TITOLARE DOPO 8 MESI?

    E così, ecco che Andrea Belotti potrebbe guadagnarsi una chance dal primo minuto. Per lui sarebbe la prima volta dopo la bellezza di otto mesi dal grave infortunio a un ginocchio occorsogli in Cagliari-Inter.

    Era la fine di settembre, i nerazzurri espugnavano per 2-0 la Unipol Domus e Belotti si faceva male al 44' del primo tempo dopo uno scontro con Josep Martinez. "Andrea Belotti è stato sottoposto nella giornata odierna ad esami diagnostici ed accertamenti strumentali che hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro", comunicava il giorno seguente il Cagliari.

    Belotti è tornato in campo nel finale di Cagliari-Cremonese dell'11 aprile. Ha riassaporato la gioia di sentirsi un calciatore vero. In questo finale di stagione, però, non è mai andato oltre qualche spezzone di partita. Ma col Milan tutto potrebbe cambiare.

    In gioco c'è anche il possibile rinnovo del contratto: al momento dell'arrivo dal Como l'ex centravanti della Nazionale ha firmato per un solo anno, fino al 30 giugno. Andrà dunque compresa la volontà sua ma soprattutto del Cagliari di proseguire o meno l'avventura insieme.

  • IL PROBABILE 11 DEL CAGLIARI

    Questo è l'undici titolare del Cagliari che Pisacane dovrebbe schierare domenica sera in casa del Milan:

    CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena, Obert; Adopo, Gaetano, Deiola; Palestra, Belotti, Esposito. All. Pisacane

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