Belotti titolare dopo 8 mesi in Milan-Cagliari? Kilicsoy è già andato via, Mendy ha il playout con la Primavera

Il Cagliari si è già salvato con 90 minuti d'anticipo, grazie alla vittoria sul Torino della penultima giornata. E ora andrà a San Siro con la leggerezza di chi sa di essersi guadagnato la pagnotta al termine di una stagione piuttosto sofferta.
Se la gara di domenica sera sarà fondamentale per il Milan, che con una vittoria si garantirebbe il ritorno in Champions League, avrà al contrario poco da dire per la squadra di Pisacane. Al netto della volontà di onorare fino in fondo il proprio percorso e la regolarità del campionato, naturalmente.
Proprio per questo motivo pesano un pochino meno i problemi con cui il tecnico si sta ritrovando a fare i conti in attacco. E che potrebbero portare a rispolverare un elemento finito suo malgrado in secondo piano: Andrea Belotti.