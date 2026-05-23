Belotti titolare dopo 8 mesi in Milan-Cagliari? Kilicsoy è già andato via, Mendy ha il playout con la Primavera

Semih Kilicsoy, intanto, è uno che il Cagliari lo ha già abbandonato. Il giovane attaccante turco ha chiesto e ottenuto dal club di chiudere in anticipo la propria esperienza stagionale, per motivi familiari, ed è tornato in patria.

Kilicsoy è stato prestato dal Besiktas al Cagliari, prestito che a meno di sorprese non si tramuterà in alcunché di definitivo. L'esperienza del turco, del resto, si è chiusa in maniera particolarmente deludente nonostante un exploit durante la stagione avesse fatto pensare a un matrimonio felice.

Sei panchine di fila: questo recita il recente ruolino di marcia di Kilicsoy, completamente lasciato da parte da Pisacane. L'ultima presenza risale a uno spezzone finale col Sassuolo, all'inizio di aprile. Poi solo panchine. Contro il Milan non ci sarà.