Belotti in campo con Roma e Fiorentina nella 21ª giornata: cosa succede al fantacalcio e cosa dice il regolamento

Dopo Roma-Verona, Andrea Belotti scenderà in campo di nuovo nel 21° turno in Bologna-Fiorentina: regolamento, fantacalcio e i tre precedenti.

Andrea Belotti in campo per due volte nel 21° turno della Serie A 2023/2024. L’attaccante giocherà con due maglie diverse la giornata del campionato in corso.

Dopo essere sceso in campo in occasione del match tra la Roma e l’Hellas Verona del 20 gennaio, questa sera affronterà con la Fiorentina il Bologna al Dall’Ara nel Derby dell’Appennino dal sapore di Champions League.

La sfida tra felsinei e viola si disputerà oggi, 14 febbraio, a causa degli impegni della squadra di Vincenzo Italiano in Supercoppa Italiana, disputata in Arabia Saudita.

Belotti ha lasciato la Roma e si è trasferito in viola a gennaio e dunque giocherà la 21ª giornata per la seconda volta in questa stagione.

Ma cosa succede al fantacalcio e cosa dice il regolamento?