Bellusci, dalla Serie A al lavoro di cameriere: "Ho toccato il fondo, la colpa è soltanto mia"

135 presenze e un goal in Serie A, quasi 200 gettoni in B e un'esperienza in Inghilterra nel campionato di Championship: un curriculum di tutto rispetto per Giuseppe Bellusci che, a 36 anni, ha completamente cambiato vita.
Gli anni ruggenti sono ormai alle spalle per il difensore, attualmente in forza al Monticelli nel campionato di Promozione: un impegno a cui abbina anche il lavoro da cameriere in un ristorante per arrotondare i guadagni.
Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex Catania si è raccontato a cuore aperto: anatomia di un declino che, come ammesso dal diretto interessato, è stato il diretto risultato di alcune scelte errate commesse in passato.