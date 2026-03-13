Bellusci, dalla Serie A al lavoro di cameriere: "Ho toccato il fondo, la colpa è soltanto mia"

“I miei genitori avevano bisogno di me. Ho dato tutto per loro, il calcio mi ha salvato dalla fame e dalla strada. Purtroppo però ho fatto scelte sbagliate. Non sono stato lungimirante. Avrei potuto vivere grazie ai guadagni della carriera. Invece mi sono perso, adesso ne pago le conseguenze”.

"Di chi è la colpa? Soltanto mia. Tornassi indietro prenderei altre decisioni. Mi sono fidato delle persone sbagliate. Sono sempre stato schietto e sincero con chiunque: compagni, allenatori, dirigenti, presidenti. Qualcuno non l’ha mai sopportato. Ora che sono in difficoltà si girano tutti dall’altra parte".