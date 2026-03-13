Goal.com
Bellusci Empoli
Vittorio Rotondaro

Bellusci, dalla Serie A al lavoro di cameriere: "Ho toccato il fondo, la colpa è soltanto mia"

Un passato in Serie A da difensore per Giuseppe Bellusci, ora il lavoro tra i tavoli come cameriere: "Mi sono fidato delle persone sbagliate, adesso tutti si voltano dall'altra parte".

135 presenze e un goal in Serie A, quasi 200 gettoni in B e un'esperienza in Inghilterra nel campionato di Championship: un curriculum di tutto rispetto per Giuseppe Bellusci che, a 36 anni, ha completamente cambiato vita.

Gli anni ruggenti sono ormai alle spalle per il difensore, attualmente in forza al Monticelli nel campionato di Promozione: un impegno a cui abbina anche il lavoro da cameriere in un ristorante per arrotondare i guadagni.

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', l'ex Catania si è raccontato a cuore aperto: anatomia di un declino che, come ammesso dal diretto interessato, è stato il diretto risultato di alcune scelte errate commesse in passato.

  • TRA CAMPO E SALA

    Lavoro come cameriere in un ristorante. Il sabato pomeriggio gioco con il Monticelli in Promozione, poi inizio il turno. Pure la domenica sono in sala, sia a pranzo che a cena. Ho toccato il fondo, sto affrontando una situazione economica complicata. Ma non mi arrendo”.

  • PRESENTE FRUTTO DI SCELTE SBAGLIATE

    “I miei genitori avevano bisogno di me. Ho dato tutto per loro, il calcio mi ha salvato dalla fame e dalla strada. Purtroppo però ho fatto scelte sbagliate. Non sono stato lungimirante. Avrei potuto vivere grazie ai guadagni della carriera. Invece mi sono perso, adesso ne pago le conseguenze”.

    "Di chi è la colpa? Soltanto mia. Tornassi indietro prenderei altre decisioni. Mi sono fidato delle persone sbagliate. Sono sempre stato schietto e sincero con chiunque: compagni, allenatori, dirigenti, presidenti. Qualcuno non l’ha mai sopportato. Ora che sono in difficoltà si girano tutti dall’altra parte".

  • CON MIHAJLOVIC AL CATANIA

    "Ho un bellissimo ricordo di Sinisa. Riuscimmo a conquistare una salvezza straordinaria, soltanto un allenatore con il suo carisma poteva riuscirci. Mi diceva sempre: ‘In te vedo la stessa fame che avevo io’. Era una persona fantastica, si percepiva la sua dote innata di riuscire a superare ogni difficoltà".

  • LO SCONTRO COL 'CHOLO' SIMEONE

    "Non abbiamo avuto un buon rapporto. In quella stagione avevo problemi alla schiena, giocavo poco. Discutemmo in maniera accesa e mi mise fuori rosa".

  • LEEDS SCELTA OBBLIGATA

    "Dopo 100 presenze in A, nessuno mi voleva. Andare all’estero era l’unica soluzione per continuare a giocare".

  • FUTURO DA ALLENATORE

    "Da dove riparto? Da me stesso. Sto ritrovando le energie, voglio aiutare il Monticelli in Promozione e continuare a lavorare. Poi studierò per diventare allenatore. Il calcio è la mia vita. Ai giovani insegnerò a non commettere i miei stessi errori".

