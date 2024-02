Bellingham soffocato, Simeone, Griezmann: come l'Atletico Madrid è diventato l'incubo del Real Madrid

I Colchoneros hanno trovato le armi giuste per avere la meglio nel derby. E Ancelotti non sembra aver ancora capito come controbattere.

Diego Simeone stava festeggiando. Ovvio che fosse così. Questo è ciò che fa il Cholo, almeno in questa stagione, dopo un derby. Del resto la sua squadra, ovvero l'Atletico Madrid, aveva appena ottenuto un'altra vittoria in una partita infuocata contro il Real Madrid, battuto per 4-2 in Copa del Rey.

Il successo sugli acerrimi rivali, quest'anno, ha rappresentato una sensazione familiare. La squadra di Simeone sta faticando nella Liga e non è certa di ottenere un posto nella Champions League dell'anno prossimo. Ma quando i Blancos si palesano, ecco la magia. Le due squadre si sono già affrontate tre volte in questa stagione: l'Atletico ne ha vinte due e ha perso una terza ai supplementari.

Per il Real è una sorpresa. La squadra di Carlo Ancelotti si è dimostrata quasi imbattibile in questa stagione, perdendo solo due volte in tutte le competizioni. Solo che entrambe le volte è stata battuta proprio dall'Atletico.

L'articolo prosegue qui sotto

Il concetto di "bestia nera" è molto presente nel calcio moderno. Fino a poco tempo fa, il Manchester City di Pep Guardiola non riusciva a battere il Tottenham. L'Arsenal non ha vinto per anni contro il Liverpool. E per il Real Madrid, ora, superare l'Atleti è un'impresa quasi impossibile.

Questa sera, quando le due squadre si incontreranno di nuovo in uno scontro cruciale nell'ambito della Liga, la squadra di Ancelotti dovrà capire come interrompere il circolo vizioso.