Da riserva di Dumfries a pilastro dell'Atalanta: Bellanova sfida l'Inter nella partita Scudetto da protagonista

Bellanova contro il suo passato: i fischi, la finale di Champions e il mancato riscatto dell'Inter. L'esterno adesso è un altro giocatore.

Chissà se Raoul Bellanova avrebbe potuto giocare Atalanta-Inter in programma questa sera al Gewiss Stadium da protagonista anche se fosse rimasto a Milano. Sicuramente lo farà con la maglia della dea.

L'esterno italiano ritrova il suo passato; non è la prima volta visto che ha già affrontato l'Inter in stagione e anche nella precedente esperienza con il Torino. Non erano certo state però mai partite importanti come quella di questa sera, dove in palio ci sono tre punti fondamentali per lo Scudetto.

Essere in campo in una partita di questo tipo rende l'idea della crescita che ha avuto Bellanova da quando ha lasciato l'Inter, dopo una stagione in nerazzurro complicata a livello personale.

L'articolo prosegue qui sotto

Ecco cosa non aveva funzionato nella stagione a Milano e quanto è cambiato rispetto a quell'esperienza.