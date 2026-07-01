Belgio-Senegal 3-2 dts, pagelle e tabellino: Lukaku inizia la rimonta, Tielemans la completa, male De Bruyne e De Ketelaere, Sarr e Manè non bastano

Il Belgio evita l'eliminazione con una clamorosa rimonta sul Senegal. I Diavoli Rossi, sotto per 0-2 fino all'86', pareggiano con i goal di Lukaku e Tielemans. Poi ai supplementari il capitano conquista e trasforma il rigore che vale la qualificazione agli ottavi

Il Senegal parte meglio e ha subito una grande occasione ma Sarr spreca un clamoroso errore in uscita di Courtois colpendo il palo a porta vuota. Poco dopo lo stesso Sarr di testa su cross perfetto di Manè prende ancora il legno, però sulla respinta arriva Sarr che porta in vantaggio gli africani. De Bruyne e De Ketelaere non si accendono mai, Doku si vede raramente. La migliore palla goal del primo tempo capita a De Cuyper ma Diaw è bravissimo ed evita il pareggio.

Nella ripresa Garcia inserisce Lukaku per De Ketelaere ma il Senegal inizia di nuovo fortissimo e trova il raddoppio con Sarr, che stoppa bene un lancio lungo e poi infila Courtois. Il Belgio di fatto non riesce mai a rendersi seriamente pericoloso fino all'86', poi nel giro di un paio di minuti Lukaku e Tielemans riaprono tutto.

I supplementari vedono i Diavoli Rossi cercare di completare la rimonta mentre il Senegal sembra aver esaurito le energie, anche se Mbaye ha la grande occasione per vincerla. Ma il grande protagonista è ancora Tielemans che prima conquista e poi trasforma il rigore che vale la qualificazione.