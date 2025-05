Behrami torna al Watford: è il nuovo direttore sportivo del club di Pozzo in Championship, lavorerà con Nani

Nuova avventura, ma questa volta da dirigente, per l'ex centrocampista svizzero: torna al Watford dopo l'esperienza dal 2015 al 2017, sarà il DS.

Valon Behrami, ex centrocampista della Svizzera e di diversi club italiani, è il nuovo direttore sportivo del Watford. A distanza di otto anni dal suo ultimo periodo da calciatore con la maglia dei Calabroni, l’ex calciatore ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale.

Il 40enne svizzero, che ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2022, entra a far parte della dirigenza club inglese in Championship, dopo la retrocessione dalla Premier League avvenuta due anni fa.

Questo ruolo segna un importante ritorno di Behrami nel mondo del calcio, ma in una veste da dirigente, dopo gli ultimi anni trascorsi come telecronista, commentatore tecnico per DAZN e per la tv svizzera RSI, che ha annunciato che l'ex calciatore cesserà l'attività di opinionista.

Il club, dopo essere retrocesso dalla Premier League nel 2022, ha visto il proprio rendimento calare, con tre stagioni non all’altezza delle aspettative in Championship.

Behrami avrà il compito di contribuire al rilancio del Watford, affiancando il direttore sportivo Gianluca Nani, già in carica dal dicembre 2023.