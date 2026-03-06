Goal.com
NICOLAS JACKSON BAYERN MÜNCHENGetty Images
Leonardo Gualano

Bayern straripante a pochi giorni dall’Atalanta: Gladbach travolto nonostante il turnover, ma Neuer viene sostituito al 45’

Il Bayern cala il poker contro il Gladbach a pochi giorni dalla sfida di Champions con l’Atalanta: mistero sulle condizioni di Neuer.

A pochi giorni dalla sfida con l’Atalanta valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in casa Bayern Monaco potrebbe scattareun piccolo campanello d'allarme per le condizioni di Manuel Neuer.

Il portiere tedesco infatti, è tornato in campo in occasione del match venticinquesimo turno di Bundesliga contro il Borussia Monchengladbach dopo essersi messo alle spalle un infortunio che lo aveva costretto ad alcune settimane di stop, ma la sua partita è durata solo una frazione di gioco.

Neuer è stato infatti sostituito nel corso dell’intervallo, lasciando la difesa della porta a Jonas Urbig.

  • LA SOSTITUZIONE DI NEUER

    Nel corso del primo tempo, Manuel Neuer non è parso accusare problemi particolari.

    L’estremo difensore del Bayern Monaco si è esibito in una buona parata, mostrando per il resto la solita sicurezza con i piedi, nell’ambito di una frazione dominata dalla sua squadra.

    Per questo motivo non sembravano esserci sentori legati ad una sua possibile sostituzione, eppure la sua partita è durata solo 45’.

  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    ERA REDUCE DA UN INFORTUNIO

    Manuel Neuer non scendeva in campo dallo scorso 14 febbraio, da quando cioè aveva giocato 45’ della sfida di Bundesliga sul campo del Werder Brema.

    Da allora ha saltato le successive gare di campionato contro Eintracht e Borussia Dortmund a causa di un infortunio al polpaccio sinistro.

  • SOLO A SCOPO PRECAUZIONALE?

    Resta dunque da capire se Neuer abbia avvertito un nuovo fastidio al muscolo precedentemente infortunato, o se si sia semplicemente scelta la strada della prudenza.

    Secondo quanto riportato in Germania da ‘Sky’, il cambio potrebbe infatti essere stato solo di natura precauzionale proprio al fine di evitare una fastidiosa ricaduta.

    Al momento della sua sostituzione, il Bayern era già avanti 2-0.

  • FC Bayern München v Borussia Mönchengladbach - BundesligaGetty Images Sport

    IL BAYERN DOMINA ANCHE SENZA KANE

    Nonostante l’assenza dell’indisponibile Kane ed un ampio turnover, il Bayern ha superato l’ostacolo Gladbach senza la minima difficoltà.

    La compagine bavarese si è infatti imposta con un netto 4-1, grazie alle reti di Luis Diaz e Laimer nel primo tempo e di Musiala e Jackson nella ripresa.

    Un’ennesima prova di forza dunque per una squadra che sta letteralmente dominando la Bundesliga e che contro l’Atalanta avrà diversi tra i suoi titolari riposati, compreso Kane dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di Bergamo. 

