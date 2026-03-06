Bayern straripante a pochi giorni dall’Atalanta: Gladbach travolto nonostante il turnover, ma Neuer viene sostituito al 45’

A pochi giorni dalla sfida con l’Atalanta valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, in casa Bayern Monaco potrebbe scattareun piccolo campanello d'allarme per le condizioni di Manuel Neuer.
Il portiere tedesco infatti, è tornato in campo in occasione del match venticinquesimo turno di Bundesliga contro il Borussia Monchengladbach dopo essersi messo alle spalle un infortunio che lo aveva costretto ad alcune settimane di stop, ma la sua partita è durata solo una frazione di gioco.
Neuer è stato infatti sostituito nel corso dell’intervallo, lasciando la difesa della porta a Jonas Urbig.