Bayern straripante a pochi giorni dall’Atalanta: Gladbach travolto nonostante il turnover, ma Neuer viene sostituito al 45’

Nonostante l’assenza dell’indisponibile Kane ed un ampio turnover, il Bayern ha superato l’ostacolo Gladbach senza la minima difficoltà.

La compagine bavarese si è infatti imposta con un netto 4-1, grazie alle reti di Luis Diaz e Laimer nel primo tempo e di Musiala e Jackson nella ripresa.

Un’ennesima prova di forza dunque per una squadra che sta letteralmente dominando la Bundesliga e che contro l’Atalanta avrà diversi tra i suoi titolari riposati, compreso Kane dovrebbe recuperare in tempo per la sfida di Bergamo.