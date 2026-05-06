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FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
Francesco Schirru

Bayern Monaco-PSG 1-1, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia inventa e Dembelé segna, i parigini di Luis Enrique volano in finale contro l'Arsenal

Champions League
Bayern Monaco vs Paris Saint-Germain
Bayern Monaco
Paris Saint-Germain

Dopo il successo per 5-4 al Parco dei Principi, termina in parità il ritorno all'Allianz Area tra i bavaresi e la formazione parigina: Dembelé apre i conti in avvio, il goal di Kane non basta al Bayern Monaco.

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Sarà PSG-Arsenal la finale di questa edizione della Champions League.

Dopo il successo per 5-4 all'andata, al Parco dei Principi, termina in parità la sfida dell'Allianz Arena, un risultato che premia gli uomini di Luis Enrique, che conquistano la qualificazione all'ultimo atto.

A sbloccare il risultato è il goal di Ousmane Dembelé dopo meno di tre minuti, su assist di Kvaratskhelia. L'ex Napoli è straripante e guida il PSG verso la seconda finale di fila del trofeo più prestigioso del 'Vecchio Continente' se parliamo di competizioni per club.

Il Bayern reagisce dopo il colpo subito e prova a rientrare in partita con diverse occasioni create da Olise e Musiala, tra le proteste per un paio di episodi giudicati dubbi.

Nella ripresa il PSG sceglie un atteggiamento più prudente, abbassando il baricentro e limitando gli spazi ai bavaresi. Le mosse tattiche di Luis Enrique si rivelano decisive: difesa più compatta, maggiore densità centrale e terzini meno offensivi permettono ai parigini di controllare il match.

Inutile, ai fini della qualificazione, la rete realizzata da Harry Kane nel recupero del secondo tempo: la conclusione dell'inglese termina all'incrocio ma non basta al Bayern Monaco per riportare in equilibrio la situazione e centrare la qualificazione alla finale, in programma alla Puskas Arena di Budapest.

  • PAGELLE BAYERN

    Neuer non può nulla sul goal di Dembelé, ma tiene in vita il Bayern con una gran parata su Neves. Male la difesa con Upamecano e Tah che soffrono la velocità e la qualità dell’attacco del PSG. Male il centrocampo di Kompany, spesso in ritardo e mai capace davvero di prendere in mano il pallino del gioco. Olise ci prova ed è spesso pericoloso, mentre Kane lotta fino all’ultimo istante.

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6,5; Stanisic 6 (67' Davies 6), Upamecano 5 (85' Karl sv), Tah 5 (67' Kim Min-jae 5), Laimer 5; Pavlovic 5,5, Kimmich 5,5; Olise 6,5, Musiala 6 (79' Jackson sv), Díaz 6; Kane 6,5. All. Kompany

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  • PAGELLE PSG

    Kvaratskhelia è irreale. L’ex Napoli sigla un altro assist e porta a sette la serie positiva nella fase a eliminazione diretta: non ci era riuscito mai nessuno prima di lui. Dembelé è spietato e mette a segno un altro goal pesante, mentre Vitinha è il solito gigante in mezzo al campo. Benissimo anche Marquinhos, che guida i suoi alla seconda finale di fila da capitano.

    PSG (4-3-3): Safonov 6,5; Zaire-Emery 5,5, Marquinhos 7, Pacho 6,5, Nuno Mendes 5,5 (85' Mayulu sv); Fabian Ruiz 6,5 (76' Beraldo sv), Vitinha 7, Joao Neves 6,5; Doué 6,5 (76' Lucas Hernandez sv), Dembélé 7 (65' Barcola 6), Kvaratskhelia 8. All. Luis Enrique

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  • TABELLINO BAYERN-PSG

    Marcatori: 3' Dembelé (P), 92' Kane (B)

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 6,5; Stanisic 6 (67' Davies 6), Upamecano 5 (85' Karl sv), Tah 5 (67' Kim Min-jae 5), Laimer 5; Pavlovic 5,5, Kimmich 5,5; Olise 6,5, Musiala 6 (79' Jackson sv), Díaz 6; Kane 6,5. All. Kompany

    PSG (4-3-3): Safonov 6,5; Zaire-Emery 5,5, Marquinhos 7, Pacho 6,5, Nuno Mendes 5,5 (85' Mayulu sv); Fabian Ruiz 6,5 (76' Beraldo sv), Vitinha 7, Joao Neves 6,5; Doué 6,5 (76' Lucas Hernandez sv), Dembélé 7 (65' Barcola 6), Kvaratskhelia 8. All. Luis Enrique

    Arbitro: Joao Pinheiro

    Ammoniti: Nuno Mendes (P), Tah (B), Kvaratskhelia (P), Luis Diaz (B), Marquinhos (P)

    Espulsi: nessuno

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