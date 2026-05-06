Bayern Monaco-PSG 1-1, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia inventa e Dembelé segna, i parigini di Luis Enrique volano in finale contro l'Arsenal

Sarà PSG-Arsenal la finale di questa edizione della Champions League.
Dopo il successo per 5-4 all'andata, al Parco dei Principi, termina in parità la sfida dell'Allianz Arena, un risultato che premia gli uomini di Luis Enrique, che conquistano la qualificazione all'ultimo atto.
A sbloccare il risultato è il goal di Ousmane Dembelé dopo meno di tre minuti, su assist di Kvaratskhelia. L'ex Napoli è straripante e guida il PSG verso la seconda finale di fila del trofeo più prestigioso del 'Vecchio Continente' se parliamo di competizioni per club.
Il Bayern reagisce dopo il colpo subito e prova a rientrare in partita con diverse occasioni create da Olise e Musiala, tra le proteste per un paio di episodi giudicati dubbi.
Nella ripresa il PSG sceglie un atteggiamento più prudente, abbassando il baricentro e limitando gli spazi ai bavaresi. Le mosse tattiche di Luis Enrique si rivelano decisive: difesa più compatta, maggiore densità centrale e terzini meno offensivi permettono ai parigini di controllare il match.
Inutile, ai fini della qualificazione, la rete realizzata da Harry Kane nel recupero del secondo tempo: la conclusione dell'inglese termina all'incrocio ma non basta al Bayern Monaco per riportare in equilibrio la situazione e centrare la qualificazione alla finale, in programma alla Puskas Arena di Budapest.