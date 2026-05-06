Bayern Monaco-PSG 1-1, pagelle e tabellino: Kvaratskhelia inventa e Dembelé segna, i parigini di Luis Enrique volano in finale contro l'Arsenal

Kvaratskhelia è irreale. L’ex Napoli sigla un altro assist e porta a sette la serie positiva nella fase a eliminazione diretta: non ci era riuscito mai nessuno prima di lui. Dembelé è spietato e mette a segno un altro goal pesante, mentre Vitinha è il solito gigante in mezzo al campo. Benissimo anche Marquinhos, che guida i suoi alla seconda finale di fila da capitano.

PSG (4-3-3): Safonov 6,5; Zaire-Emery 5,5, Marquinhos 7, Pacho 6,5, Nuno Mendes 5,5 (85' Mayulu sv); Fabian Ruiz 6,5 (76' Beraldo sv), Vitinha 7, Joao Neves 6,5; Doué 6,5 (76' Lucas Hernandez sv), Dembélé 7 (65' Barcola 6), Kvaratskhelia 8. All. Luis Enrique