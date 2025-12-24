Bayern Monaco dominatore assoluto in Bundesliga: centrato nel 2025 un incredibile record

Quello del Bayern in questa stagione è stato dunque un ruolino di marcia da sogno.

La compagine tedesca ha subito solo una sconfitta e lo ha fatto in campo europeo: in Champions League sul campo dell’Arsenal a fine novembre quando è stato superato per 3-1.

Una battuta d’arresto che potrebbe risultare indolore, visto che è attualmente secondo nella classifica della ‘Fase Campionato’ della massima competizione europea, con tre punti di svantaggio rispetto proprio ai Gunners e altrettanti di vantaggio sul Liverpool che occupa quella nona posizione che non vale l’accesso diretto agli ottavi di finale.