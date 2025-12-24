Pubblicità
TOPSHOT-FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-LEIPZIGAFP
Leonardo Gualano

Bayern Monaco dominatore assoluto in Bundesliga: centrato nel 2025 un incredibile record

Il Bayern Monaco è riuscito a centrare un record straordinario in campionato: comanda la classifica ininterrottamente dal settembre 2024.

Quello che si avvia alla conclusione è stato, per il Bayern Monaco, un 2025 da record.

La compagine bavarese, non solo è tornata a laurearsi campione di Germania dopo il breve interregno del Bayer Leverkusen, ma lo ha fatto imponendo un rinnovato dominio.

Se lo scorso campionato lo ha vinto con tredici punti in più sulla più diretta inseguitrice (proprio il Leverkusen), in questo, quando sono state giocate solo quindici giornate, sono già nove le lunghezze di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo.

La squadra guidata da Vincent Kompany è un autentico rullo compressore in Patria e a dimostrarlo c’è un record incredibile.

  • FC BayernGetty

    UN INTERO ANNO SOLARE IN TESTA

    Da quando la Bundesliga è stata fondata, ovvero nell’agosto del 1963, non era mai successo che una squadra riuscisse ad essere prima in classifica al termine di ogni singola giornata giocata in un anno solare.

    La cosa è riuscita per la prima volta nella storia appunto al Bayern di Vincent Kompany che ha vissuto tutto il 2025 potendo osservare le rivali dall’alto al basso.

  • IN VETTA DAL SETTEMBDE DEL 2024

    Il Bayern Monaco comanda ininterrottamente la classifica di Bundesliga dal 14 settembre 2024.

    L’ultima squadra capace di sottrargli il comando per una singola giornata è stato l’Heidenheim che si è ritrovato primo al termine del secondo turno del campionato 2024/2025.

    Il Bayern, una volta conquistata la vetta, non l’ha più lasciata e la sensazione è quella che possa restarci per molto tempo ancora.

  • CERTO DEL TITOLO DI CAMPIONE D’INVERNO

    Nel corso di questo campionato, il Bayern Monaco ha totalizzato tredici vittorie accompagnate da due pareggi.

    La compagine bavarese, che è ancora imbattuta nel torneo, ha dunque già totalizzato 41 punti, ovvero 9 in più rispetto al Borussia Dortmund secondo.

    Un bottino tale da consentirgli di assicurarsi il titolo di campione d’inverno già alla quindicesima giornata.

  • FBL-EUR-C1-ARSENAL-BAYERN MUNICHAFP

    UNA SOLA SCONFITTA IN STAGIONE

    Quello del Bayern in questa stagione è stato dunque un ruolino di marcia da sogno.

    La compagine tedesca ha subito solo una sconfitta e lo ha fatto in campo europeo: in Champions League sul campo dell’Arsenal a fine novembre quando è stato superato per 3-1.

    Una battuta d’arresto che potrebbe risultare indolore, visto che è attualmente secondo nella classifica della ‘Fase Campionato’ della massima competizione europea, con tre punti di svantaggio rispetto proprio ai Gunners e altrettanti di vantaggio sul Liverpool che occupa quella nona posizione che non vale l’accesso diretto agli ottavi di finale. 

