Bayern Monaco dominatore assoluto in Bundesliga: centrato nel 2025 un incredibile record

Quello che si avvia alla conclusione è stato, per il Bayern Monaco, un 2025 da record.
La compagine bavarese, non solo è tornata a laurearsi campione di Germania dopo il breve interregno del Bayer Leverkusen, ma lo ha fatto imponendo un rinnovato dominio.
Se lo scorso campionato lo ha vinto con tredici punti in più sulla più diretta inseguitrice (proprio il Leverkusen), in questo, quando sono state giocate solo quindici giornate, sono già nove le lunghezze di vantaggio sul Borussia Dortmund secondo.
La squadra guidata da Vincent Kompany è un autentico rullo compressore in Patria e a dimostrarlo c’è un record incredibile.