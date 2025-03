Bayern Monaco-Bayer Leverkusen dove vederla: Sky, NOW, Prime Video o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby tedesco agli ottavi di Champions League tra Bayern Monaco e Bayer Leverkusen: tutto su formazioni e diretta tv e streaming dell'incontro.

Confronto più che suggestivo agli ottavi di Champions League: sfida tutta tedesca quella tra il Bayern Monaco di Vincent Kompany e il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso.

Avversarie per il titolo anche in Bundesliga (dove però i bavaresi possono contare su un vantaggio di otto punti), le due squadre si sono qualificate a questo turno per vie diverse: Kane e compagni hanno avuto la meglio sul Celtic ai playoff, mentre le 'Aspirine' hanno staccato il pass diretto in virtù del sesto posto ottenuto nella League Phase.

La vincente di questa doppia sfida (il ritorno è in programma a Leverkusen dopo sei giorni) affronterà ai quarti una tra Inter e Feyenoord.

Di seguito tutte le info per rimanere aggiornati su Bayern Monaco-Bayer Leverkusen: dalle formazioni alle indicazioni su come seguire la gara in diretta tv e streaming.