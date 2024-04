Bayern Monaco-Arsenal 1-0, cronaca, tabellino e voti: dedice Kimmich, bavaresi in semifinale

Una rete di Kimmich regala al Bayern Monaco il pass per la semifinale di Champions League: Arsenal ko 1-0.

Una rete di Kimmich basta al Bayern Monaco per eliminare l'Arsenal e volare in semifinale di Champions League. Dopo il 2-2 dell'andata, i bavaresi battono 1-0 i Gunners in una gara equilibrata e in bilico fino all'ultimo. A sorridere al triplice fischio sono i tedeschi, mentre per la squadra di Arteta il rammarico principale è legato ai due pali colpiti nel primo minuto della ripresa.

Decisamente meno emozioni rispetto allo spettacolare 2-2 dell’andata, ma è comunque una gara “viva” quella che si gioca all’Allianz Arena di Monaco. Il primo a mettersi in mostra è Martinelli al 21’, ma la serpentina del talento dell’Arsenal non trovo lo sbocco finale perché fermato dalla difesa del Bayern. Che risponde immediatamente, due minuti più tardi, e va vicino al gol con Mazraoui: la sua conclusione da posizione defilata, sporcata da White, esce di pochissimo.

L’Arsenal è pericoloso in due occasioni nel giro di 60 secondi: al 30’ conclusione dalla distanza di Odegaard bloccata da Neuer, che si ripete poco dopo su Martinelli che calcia troppo centralmente dall’altezza del dischetto del rigore.

I Gunners partono fortissimo nella ripresa, tanto che colpiscono un doppio palo dopo appena un minuto: prima con il colpo di testa di Goretzka dal centro dell’area, poi sulla ribattuta con Guerreiro che calcia a colpo sicuro, ma la sua conclusione viene deviata da un difensore e si stampa nuovamente sul palo.

Al 63’ però la partita si indirizza sui binari del Bayern Monaco che passa in vantaggio grazie al colpo di testa di Kimmich, bravissimo a inserirsi con i tempi giusti all’interno dell’area di rigore, anticipando tutti e mandando alle spalle di Raya. Il Bayern ha subito l'occasione per raddoppiare, ma Sané manda altissimo. Nel finale l'Arsenal sembra non avere la giusta energia per reagire e al triplice fischio i sorrisi sono tutti per il Bayern Monaco.