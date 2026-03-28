Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo spagnolo AS, il Real Madrid sarebbe interessato ad Adam Wharton del Crystal Palace. A quanto pare, i Blancos sarebbero molto colpiti dal 22enne centrocampista, ma il trasferimento del giocatore della nazionale inglese potrebbe rivelarsi difficile.
Tradotto da
Battuta d'arresto per il Real Madrid! Alla stella della Premier League, oggetto di corteggiamento, viene affibbiato un prezzo proibitivo
- Getty Images Sport
Secondo quanto riportato dal quotidiano inglese *The Sun*, Wharton avrebbe già comunicato alla sua squadra l’intenzione di lasciarla la prossima estate. Potrebbe scegliere il suo nuovo club, poiché oltre al Real Madrid anche Manchester United, Manchester City e Liverpool avrebbero messo gli occhi su di lui.
Il problema: il Crystal Palace non vede alcun motivo per lasciar andare Wharton e, secondo quanto riportato, gli ha quindi attribuito un prezzo di 100 milioni di euro.
- AFP
Il Real spera in una riduzione dei prezzi
Questa cifra dovrebbe superare di gran lunga le aspettative del Real. I Blancos volevano in realtà ingaggiare Wharton, un giocatore con un buon potenziale di crescita, a un prezzo inferiore, ma le prestazioni con il Palace hanno portato il centrocampista sotto i riflettori – e i londinesi ora vogliono trarne profitto o tenerlo con sé.
Secondo quanto riportato, i madrileni sperano che il prezzo possa ancora cambiare se Wharton insisterà con il suo club per ottenere il trasferimento.
- PubblicitàPubblicità
Il Palace ha già pagato una cifra elevata per Wharton
Wharton proviene dal settore giovanile dei Blackburn Rovers ed è passato al Palace circa due anni fa, quando il club ha sborsato per lui già 21 milioni di euro. Nel giugno 2024 il centrocampista ha esordito con la maglia dell'Inghilterra e finora ha disputato quattro partite internazionali con la squadra allenata da Thomas Tuchel.
Le statistiche di Adam Wharton nella stagione 2025/2026:
Partite Minuti Gol/Assist Cartellini 41 3214 -/7 6 cartellini gialli/1 cartellino giallo-rosso
- PubblicitàPubblicità