Battuta d'arresto per il Real Madrid! Alla stella della Premier League, oggetto di corteggiamento, viene affibbiato un prezzo proibitivo

Wharton proviene dal settore giovanile dei Blackburn Rovers ed è passato al Palace circa due anni fa, quando il club ha sborsato per lui già 21 milioni di euro. Nel giugno 2024 il centrocampista ha esordito con la maglia dell'Inghilterra e finora ha disputato quattro partite internazionali con la squadra allenata da Thomas Tuchel.