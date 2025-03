Battere il Verona e tornare in corsa per lo Scudetto: la Juventus può tornare a sognare

I pareggi di Inter, Napoli e Atalanta potrebbero rimettere anche i bianconeri in corsa per lo Scudetto: col successo sul Verona andrebbero a -6.

Il colpo di coda bianconero. Nonostante le tante critiche nei confronti di Thiago Motta e della squadra, con una vittoria sul Verona nel posticipo che chiude la ventisettesima giornata di Serie A la Juventus potrebbe ritrovarsi a sognare ancora lo scudetto.

E, numeri alla mano, non si tratterebbe di un’utopia: ovvio che con tante squadre davanti l’impresa sarebbe ancora più complicata, ma ritrovarsi a -6 dalla vetta quando mancano undici giornate alla fine del campionato porterebbe di diritto i bianconeri tra le squadre iscritte alla corsa tricolore.

Sembra quasi un paradosso dopo che la squadra bianconera è finita nella bufera per le eliminazioni in Champions e in Coppa Italia, ma nell’ultimo periodo in cammino in campionato è stato netto, con i bianconeri che hanno approfittano dei passi falsi delle squadre che la precedevamo in classifica.