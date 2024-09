Battaglia legale dopo la morte di Emiliano Sala: il Cardiff chiede al Nantes un risarcimento da 120 milioni

Nuova udienza al tribunale di Nantes: il club gallese chiede 120 milioni di risarcimento. Prossimo incontro il 21 ottobre.

La lunga battaglia legale tra il Nantes e il Cardiff City continua, dopo la tragica morte dell'attaccante argentino Emiliano Sala.

Lunedì scorso, i due club si sono incontrati di nuovo in tribunale a Nantes, in una vicenda giudiziaria che va avanti dal 2019, anno dell'incidente aereo che ha causato la morte del calciatore.

Emiliano Sala stava completando il suo trasferimento dal Nantes al Cardiff City, in un accordo dal valore di 17 milioni di euro.

Tuttavia, il 21 gennaio 2019, mentre stava volando in Gran Bretagna per firmare il contratto con il suo nuovo club a bordo di un aereo privato, il velivolo si è schiantato nel Canale della Manica, vicino all'isola di Guernsey.

La tragedia ha innescato una complessa disputa legale tra i due club: come rivela L’Equipe, il Cardiff chiede 120 milioni di euro come risarcimento per il danno subito.