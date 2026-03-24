Bastoni verso il recupero, Mancini e Calafiori ok: Italia con la difesa tipo contro l’Irlanda del Nord

La difesa per ripartire e provare a volare in Messico, Canada e USA la prossima estate. Questione di storia, tradizione, ma non solo.

Le Nazionali italiane che in passato hanno vinto Mondiali ed Europei hanno poggiato le loro fortune proprio sul reparto arretrato e anche gli Azzurri di Gattuso che oggi provano a guadagnarsi l’accesso al prossimo Mondiale attraverso i playoff sanno bene dell’importanza di una difesa solida.

Sia Bastoni che Mancini che Calafiori, i tre titolari designati, si sono presentati in ritiro con qualche acciacco: ma come stanno? Riusciranno a recuperare per la gara di giovedì contro l’Irlanda del Nord? Tutti gli aggiornamenti.