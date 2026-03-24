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Nino Caracciolo

Bastoni verso il recupero, Mancini e Calafiori ok: Italia con la difesa tipo contro l’Irlanda del Nord

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
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Italia vs Irlanda del Nord
Irlanda del Nord

Il nerazzurro dovrebbe stringere i denti e formare il trio difensivo insieme a Mancini e Calafiori, entrambi recuperati dai rispettivi acciacchi. Contro l’Irlanda del Nord l’Italia scende in campo con la difesa tipo.

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La difesa per ripartire e provare a volare in Messico, Canada e USA la prossima estate. Questione di storia, tradizione, ma non solo.

Le Nazionali italiane che in passato hanno vinto Mondiali ed Europei hanno poggiato le loro fortune proprio sul reparto arretrato e anche gli Azzurri di Gattuso che oggi provano a guadagnarsi l’accesso al prossimo Mondiale attraverso i playoff sanno bene dell’importanza di una difesa solida.

Sia Bastoni che Mancini che Calafiori, i tre titolari designati, si sono presentati in ritiro con qualche acciacco: ma come stanno? Riusciranno a recuperare per la gara di giovedì contro l’Irlanda del Nord? Tutti gli aggiornamenti.

  • BASTONI VERSO IL RECUPERO

    Bastoni si è presentato nel ritiro azzurro con una tibia malconcia che non gli ha permesso di prendere parte alle ultime due gare di campionato contro Atalanta e Fiorentina. Il difensore dell’Inter lunedì ha lavorato a parte, correndo sul campo con uno dei preparatori atletici azzurri. Ma, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la sensazione è che possa farcela ed esserci dal primo minuto contro l’Irlanda del Nord.

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  • MANCINI È OK

    Rino Gattuso fin da subito ha tranquillizzato tutto l’ambiente, parlando solo di affaticamento per Mancini. E così infatti è stato. Il difensore della Roma ha lavorato a parte durante l’allenamento del lunedì, ma ci sarà regolarmente contro l’Irlanda del Nord.

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  • RECUPERATO CALAFIORI

    Arrivato con qualche fastidio fisico dall’Inghilterra, Riccardo Calafiori sarà uno dei punti di forza della Nazionale Azzurra che giovedì sera a Bergamo sfiderà l’Irlanda del Nord nella semifinale del playoff Mondiale. Il difensore dell’Arsenal infatti ha recuperato e sarà titolare.

  • TRIO TITOLARE

    Nonostante i timori e le preoccupazioni di questi giorni, Gattuso dunque dovrebbe ritrovare il suo trio difensivo ideale: contro l’Irlanda del Nord infatti dovrebbero giocare dal primo minuto sia Mancini che Bastoni che Calafiori. Questa la probabile formazione degli Azzurri:

    ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano (Palestra), Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso.

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