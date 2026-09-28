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Lelio Donato

Bastoni segna su calcio d'angolo, Bonucci esulta in panchina: il ruolo dell'ex difensore in Nazionale è stato decisivo

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Turchia vs Italia
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Leonardo Bonucci ha esultato vistosamente in panchina subito dopo il goal di Bastoni contro la Turchia. L'ex difensore della Juventus ha un ruolo ben definito in Nazionale.

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Alessandro Bastoni sblocca Turchia-Italia e tra i primi ad esultare in panchina è Leonardo Bonucci.

L'ex difensore della Juventus è uno dei pochi superstiti della precedente gestione e fa parte dello staff di Roberto Mancini.

Proprio il lavoro di Bonucci in allenamento ha avuto un ruolo importante nel goal di Bastoni. Cosa che il diretto interessato ha sottolineato esultando vistosamente col resto della panchina azzurra.

Ma cosa fa esattamente Bonucci nello staff di Mancini?

  • IL GOAL DI BASTONI

    Alessandro Bastoni, al rientro in Nazionale dopo il turno di squalifica scontato in seguito all'espulsione di Zenica, ha sbloccato Turchia-Italia.

    La rete del difensore interista è arrivata sugli sviluppi di un corner, calciato basso da Ruggeri che ha trovato Bastoni appostato sul secondo palo.

    Il centrale azzurro ha colpito in scivolata spedendo il pallone sotto la traversa.

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  • L'ESULTANZA DI BONUCCI

    Al momento del goal di Bastoni tra i primi ad esultare è stato Leonardo Bonucci.

    L'ex difensore della Juventus, oggi collaboratore di Roberto Mancini, si è rivolto verso la panchina azzurra agitando i pugni.

    Un gesto che racconta la soddisfazione di Bonucci per aver visto realizzarsi un'azione evidentemente provata più volte a Coverciano.

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  • IL RUOLO DI BONUCCI IN NAZIONALE

    Ma cosa fa esattamente Leonardo Bonucci in Nazionale?

    Ormai da qualche anno il suo ruolo è quello di curare principalmente la fase difensiva dell'Italia. E in particolare lo studio dei calci piazzati, sia a favore che contro.

    Bonucci cura i movimenti, le marcature e il posizionamento dei calciatori in occasione di punizioni e calci d'angolo. Da qui la sua grande soddisfazione per il goal di Bastoni, arrivato proprio su corner.

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