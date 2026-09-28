Bastoni segna su calcio d'angolo, Bonucci esulta in panchina: il ruolo dell'ex difensore in Nazionale è stato decisivo

Alessandro Bastoni sblocca Turchia-Italia e tra i primi ad esultare in panchina è Leonardo Bonucci.

L'ex difensore della Juventus è uno dei pochi superstiti della precedente gestione e fa parte dello staff di Roberto Mancini.

Proprio il lavoro di Bonucci in allenamento ha avuto un ruolo importante nel goal di Bastoni. Cosa che il diretto interessato ha sottolineato esultando vistosamente col resto della panchina azzurra.

Ma cosa fa esattamente Bonucci nello staff di Mancini?