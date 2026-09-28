Bastoni segna in Nazionale e riparte dopo Zenica: "Sarò in debito con tutti gli italiani almeno per i prossimi 4 anni, ma speriamo di recuperare"

Nel post partita Alessandro Bastoni ha analizzato in modo lucido il momento storico che sta vivendo la Nazionale: "Ogni volta per me è inevitabile ripensare a quella notte (la sconfitta con la Bosnia e la sua espulsione, ndr) - ha detto il difensore azzurro ai microfoni della Rai - sarò in debito con tutti gli italiani almeno per i prossimi 4 anni, ma speriamo di recuperare questa cosa. Nonostante tutto io ho sempre scelto di prendermi le mie responsabilità andando avanti a testa alta, so quanto valgo e cosa posso dare, con l'aiuto di tutti i compagni stiamo provando a riportare l'Italia dove merita. Sappiamo di aver toccato il punto più basso, ma siamo un gruppo giovane e vogliamo ripartire. Chiedo solo un po' d'equilibrio e pazienza, se i tifosi devono prendersela con qualcuno lo facciano con noi che siamo più abituati a queste pressioni e queste critiche".



