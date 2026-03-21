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Michael Di Chiaro

Bastoni salta Italia-Irlanda del Nord dei playoff mondiali? Le condizioni del difensore dell'Inter e le parole di Chivu

Bastoni non recupera e salta Fiorentina-Inter: le sue condizioni in vista del Playoff tra Italia e Irlanda del Nord sono da valutare.

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Dubbio Alessandro Bastoni per l'Italia 9 in vista dei playoff mondiali contro l'Irlanda del Nord?

Il difensore dell'Inter, infatti, non ha recuperato dal recente problema fisico e salterà il match di campionato che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo della Fiorentina. Un'assenza pesante, dunque, per Cristian Chivu, ma le brutte notizie potrebbero estendersi anche in chiave Italia.

Dopo lo stop di Scamacca, infatti, anche il difensore classe 2001 è da considerare a rischio per la gara decisiva che vedrà gli Azzurri affrontare l'Irlanda del Nord giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo.

  • L'INFORTUNIO DI BASTONI

    Alessandro Bastoni è infatti alle prese con i postumi di un trauma contusivo alla tibia, accusato durante l'ultimo Derby tra Milan e Inter, in occasione di uno scontro di gioco con Adrien Rabiot.

    Il difensore dell'Inter, che ha poi saltato la gara con l'Atalanta, non recupererà nemmeno per la trasferta di Firenze saltando così la seconda partita consecutiva in campionato.

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  • SALTA I PLAYOFF?

    Attenzione però anche al tema Nazionale.

    Alessandro Bastoni è da considerare a rischio anche per la partita che l'Italia dovrà disputare il prossimo giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo: contro l'Irlanda del Nord, la squadra di Gennaro Gattuso si gioca l'accesso alla finalissima dei Playoff mondiali, da contendere a una tra Bosnia e Galles.

    Le condizioni di Bastoni, dunque, verranno monitorate nelle prossime ore, dunque. Non appena il calciatore raggiungerà il quartiere generale di Coverciano. Solo a quel punto si potrà comprendere la sua disponibilità per la fondamentale sfida di giovedì.

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  • LE PAROLE DI CHIVU

    "Bastoni non è convocato, verrà valutato in Nazionale, si presenterà e prenderanno una decisione in base a come starà in quei giorni".

    Sono queste le parole di Cristian Chivu, il quale ha parlato alla vigilia del match tra Fiorentina-Inter. Una sfida che, appunto, non vedrà il difensore nerazzurro tra i suoi protagonisti.

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