Bastoni salta Italia-Irlanda del Nord dei playoff mondiali? Le condizioni del difensore dell'Inter e le parole di Chivu

Dubbio Alessandro Bastoni per l'Italia 9 in vista dei playoff mondiali contro l'Irlanda del Nord?
Il difensore dell'Inter, infatti, non ha recuperato dal recente problema fisico e salterà il match di campionato che vedrà i nerazzurri impegnati sul campo della Fiorentina. Un'assenza pesante, dunque, per Cristian Chivu, ma le brutte notizie potrebbero estendersi anche in chiave Italia.
Dopo lo stop di Scamacca, infatti, anche il difensore classe 2001 è da considerare a rischio per la gara decisiva che vedrà gli Azzurri affrontare l'Irlanda del Nord giovedì 26 marzo alla New Balance Arena di Bergamo.