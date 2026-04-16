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FC Internazionale v AS Roma - Serie AGetty Images Sport
Michael Baldoin

Bastoni non al meglio, Chivu pronto a concedergli un turno di riposo in Inter-Cagliari: le condizioni del difensore e le ultime sull'interesse del Barcellona

Serie A
Inter vs Cagliari
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Cagliari

Il difensore, ancora non al meglio sia dal punto di vista fisico che mentale, va verso il riposo in vista della sfida di campionato contro il Cagliari. Nel frattempo, il Barcellona studia una nuova strategia in vista della prossima estate.

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Alessandro Bastoni si prende una "pausa".

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Inter non sarà utilizzato, almeno inizialmente, contro il Cagliari per smaltire al meglio i problemi fisici e per recuperare le energie mentali in vista di un finale di stagione che vede i nerazzurri impegnati tra Serie A e Coppa Italia.

Una scelta condivisa con lo staff tecnico, che vuole far di tutto per fargli ritrovare la serenità che manca da un po'. Intanto, sullo sfondo, resta vivo l’interesse del Barcellona, pronto a rilanciare con una nuova strategia di mercato.

  • TURNO DI RIPOSO PER BASTONI

    Bastoni non sarà in campo contro il Cagliari.

    Nessuna bocciatura, ma una decisione pensata per proteggerlo dopo un periodo complicato.

    Il difensore ha accusato qualche problema fisico nelle ultime settimane e lo staff medico, in accordo con Chivu, preferisce non rischiare.

    L’obiettivo è averlo al meglio nelle prossime partite decisive, a partire dal match di martedì di Coppa Italia contro il Como. Al suo posto dovrebbe esserci spazio per Carlos Augusto, che già in diverse occasioni ha agito come terzo di sinistra.

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  • UN MOMENTO DIFFICILE DA SUPERARE

    Non è solo una questione fisica.

    Bastoni arriva da settimane complicate anche sul piano mentale, tra episodi negativi e critiche ricevute tra derby d'Italia e Nazionale.

    Errori, espulsioni - prima quella che ha coinvolto Kalulu, poi la sua contro la Bosnia - e prestazioni sotto tono lo hanno messo sotto pressione, trasformandolo in uno dei principali bersagli delle contestazioni, in particolar modo sotto la mira delle tifoserie avversarie.

    Proprio per questo, la scelta di concedergli un turno di riposo in una gara che, almeno sulla carta, appare alla portata può aiutarlo a ritrovare serenità e fiducia, elementi fondamentali in vista del finale di stagione.

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  • IL NUOVO PIANO DEL BARCELLONA PER L'ESTATE

    Nel frattempo, il mercato si muove.

    Il Barcellona continua a seguire Bastoni e starebbe preparando una nuova offerta per convincere l’Inter. L’idea è quella di inserire nella trattativa Hector Fort, terzino classe 2006 considerato tra i prospetti più interessanti, per abbassare l’esborso economico.

    I nerazzurri, infatti, valutano il difensore oltre i 60 milioni di euro. La decisione finale spetterà ora all’Inter e al giocatore, chiamati a scegliere se respingere le avances o prendere in considerazione la possibilità di chiudere un ciclo iniziato nel 2019.

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