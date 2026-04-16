Bastoni non al meglio, Chivu pronto a concedergli un turno di riposo in Inter-Cagliari: le condizioni del difensore e le ultime sull'interesse del Barcellona

Alessandro Bastoni si prende una "pausa".

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il difensore dell’Inter non sarà utilizzato, almeno inizialmente, contro il Cagliari per smaltire al meglio i problemi fisici e per recuperare le energie mentali in vista di un finale di stagione che vede i nerazzurri impegnati tra Serie A e Coppa Italia.

Una scelta condivisa con lo staff tecnico, che vuole far di tutto per fargli ritrovare la serenità che manca da un po'. Intanto, sullo sfondo, resta vivo l’interesse del Barcellona, pronto a rilanciare con una nuova strategia di mercato.