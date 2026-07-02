Bastoni di nuovo nella bufera: la posizione dell'Inter sul difensore, le voci sul Real Madrid e come può cambiare il suo futuro

Il peggio sembrava alle spalle invece Alessandro Bastoni è finito di nuovo nella bufera. E per qualcosa di molto più serio.
Le accuse mosse nei confronti del difensore dell'Inter sono gravi, seppure ancora tutte da dimostrare. Bastoni infatti si dichiara totalmente estraneo ai fatti che gli vengono contestati e risalgono al 2020.
La situazione però resta delicata e di certo non consente a Bastoni di staccare completamente la spina dopo una stagione già molto complicata a livello personale.
Il tutto mentre dalla Spagna continuano a rimbalzare insistenti le voci su un forte interesse del Real Madrid con Mourinho che vorrebbe Bastoni al 'Bernabeu'. Ma qual è la posizione dell'Inter? Il difensore è sul mercato?