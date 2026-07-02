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Alessandro Bastoni InterGOAL
Lelio Donato

Bastoni di nuovo nella bufera: la posizione dell'Inter sul difensore, le voci sul Real Madrid e come può cambiare il suo futuro

Calciomercato
Inter

Il difensore è indagato dalla Procura di Milano per il caso escort, l'Inter sta mostrando vicinanza a Bastoni che si dichiara estraneo alle accuse. Intanto dalla Spagna insistono sull'interesse del Real Madrid dove lo vorrebbe Mourinho.

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Il peggio sembrava alle spalle invece Alessandro Bastoni è finito di nuovo nella bufera. E per qualcosa di molto più serio.

Le accuse mosse nei confronti del difensore dell'Inter sono gravi, seppure ancora tutte da dimostrare. Bastoni infatti si dichiara totalmente estraneo ai fatti che gli vengono contestati e risalgono al 2020.

La situazione però resta delicata e di certo non consente a Bastoni di staccare completamente la spina dopo una stagione già molto complicata a livello personale.

Il tutto mentre dalla Spagna continuano a rimbalzare insistenti le voci su un forte interesse del Real Madrid con Mourinho che vorrebbe Bastoni al 'Bernabeu'. Ma qual è la posizione dell'Inter? Il difensore è sul mercato?

  • LE ACCUSE A BASTONI

    Alessandro Bastoni è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Milano.

    Le accuse mosse nei suoi confronti dai PM sono gravi: prostituzione minorile, perché Bastoni avrebbe consumato un rapporto sessuale con una ragazza che all'epoca dei fatti non aveva ancora compiuto diciotto anni.

    Bastoni però nega con forza i fatti che gli vengono contestati dagli inquirenti anche tramite alcune intercettazioni telefoniche e uno scambio di messaggi. Questa sarà dunque la linea difensiva già esposta dal suo legale, Salvatore Scuto: "Escludo categoricamente che Alessandro Bastoni abbia avuto rapporti a pagamento, a maggior ragione con una minorenne".

    La stessa ragazza, interrogata dai Pm, ha negato di essere una prostituta. Nell'inchiesta sul giro di escort verranno ascoltati come persone informate dei fatti altri tre calciatori, che non sono indagati.

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  • LA POSIZIONE DELL'INTER

    Bastoni è stato raggiunto dall'avviso di garanzia mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia e nelle scorse ore ha fatto rientro a Milano.

    L'Inter, ovviamente non coinvolta direttamente in alcun modo nell'inchiesta, ha subito contattato telefonicamente il suo giocatore esprimendogli la vicinanza in un momento così delicato.

    La posizione della società nerazzurra su Bastoni, insomma, non è cambiata. L'Inter non lo ha mai messo sul mercato e sarebbe disposta a discutere di un'eventuale cessione solo se fosse il difensore a chiederla.

    Cosa che finora non è avvenuta. Bastoni d'altronde è legatissimo alla maglia nerazzurra ed è un punto fermo all'interno dello spogliatoio. Al momento dunque non ha intenzione di lasciare Milano.

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  • MESI DIFFICILI

    Di certo gli ultimi mesi sono stati a dir poco complicati per Alessandro Bastoni.

    Tutto inizia la sera di Inter-Juventus quando il difensore accentua un leggerissimo tocco di Kalulu che porta alla seconda ammonizione e dunque all'espulsione del bianconero

    Più che la simulazione, molti dopo la partita rimproverano a Bastoni l'esultanza in campo sotto gli occhi dello stesso Kalulu. A quel punto il centrale nerazzurro viene fischiato sonoramente in tutti gli stadi mentre Chivu prova a difenderlo.

    Durante il derby poi Bastoni si procura una forte contusione alla tibia in un contrasto con Rabiot. E di fatto gioca da infortunato il playoff con la Bosnia quando ad essere espulso è proprio lui. Un cartellino rosso che ha avuto il suo peso nella mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali.

    Quando il peggio sembrava alle spalle, dopo aver comunque festeggiato il Double con l'Inter, ecco l'avviso di garanzia da parte della Procura di Milano.

  • LE VOCI SUL REAL MADRID

    Ecco perché ormai da mesi su Bastoni si rincorrono insistenti voci di mercato.

    Il difensore è ritenuto un punto fermo dall'Inter che peraltro nel reparto ha già perso Acerbi, De Vrij e Darmian, tutti svincolati.

    I nerazzurri insomma non vogliono cedere Bastoni che sembrava vicinissimo al Barcellona ma i Blaugrana non hanno mai affondato seriamente il colpo davanti alla richiesta di 60 milioni di euro, ritenuta eccessiva.

    Adesso sulle tracce di Bastoni ci sarebbe invece il Real Madrid. Mourinho dopo Konate vuole un altro centrale, stavolta di piede mancino. E il profilo preferito sarebbe proprio quello dell'interista.

    Ma anche in questo caso di offerte concrete, almeno per il momento, non ne sono arrivate. E la posizione dell'Inter resta la stessa: Bastoni non è sul mercato.

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