Bastoni di nuovo nella bufera: la posizione dell'Inter sul difensore, le voci sul Real Madrid e come può cambiare il suo futuro

Bastoni è stato raggiunto dall'avviso di garanzia mentre si trovava in vacanza con la sua famiglia e nelle scorse ore ha fatto rientro a Milano.

L'Inter, ovviamente non coinvolta direttamente in alcun modo nell'inchiesta, ha subito contattato telefonicamente il suo giocatore esprimendogli la vicinanza in un momento così delicato.

La posizione della società nerazzurra su Bastoni, insomma, non è cambiata. L'Inter non lo ha mai messo sul mercato e sarebbe disposta a discutere di un'eventuale cessione solo se fosse il difensore a chiederla.

Cosa che finora non è avvenuta. Bastoni d'altronde è legatissimo alla maglia nerazzurra ed è un punto fermo all'interno dello spogliatoio. Al momento dunque non ha intenzione di lasciare Milano.