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Bastoni ItaliaGetty Images
Alessandro De Felice

Bastoni, dalle polemiche a pilastro dell'Italia: recupero decisivo per Gattuso, il difensore dell'Inter titolare nella semifinale playoff

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord

Dalle polemiche e l’infortunio al rientro decisivo: Gattuso lo vuole titolare contro l’Irlanda del Nord, il difensore dell'Inter stringe i denti e ci sarà a Bergamo stasera.

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Da osservato speciale e bersaglio delle polemiche a perno imprescindibile della Nazionale. Alessandro Bastoni si prepara a riprendersi il centro della difesa azzurra nella sfida contro l’Irlanda del Nord, in un momento cruciale per il cammino dell’Italia verso i playoff Mondiali.

Dopo settimane complicate tra infortunio, critiche e tensioni post Inter-Juventus, con la simulazione che ha causato l’espulsione di Kalulu, il difensore nerazzurro è vicino al rientro, con il commissario tecnico deciso a puntare su di lui senza esitazioni. 

Dopo aver saltato la sfida casalinga contro l’Atalanta e la trasferta di Firenze, Bastoni è pronto a stringere i denti in vista del match cruciale contro l’Irlanda del Nord e il suo impiego appare sempre più probabile.

  • IL RUOLO CHIAVE DI BASTONI

    In questo assetto, la presenza di Bastoni diventa determinante per completare il terzetto difensivo insieme a Mancini e Calafiori.

    Il difensore è ancora apparso leggermente controllato nei movimenti durante la rifinitura, ma resta comunque inserito nel blocco dei titolari.

    Gattuso, infatti, non intende fare calcoli in vista di eventuali impegni futuri, come la finale del 31, puntando invece sul massimo potenziale già nella sfida di Bergamo.


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  • COME STA BASTONI

    Le condizioni fisiche di Bastoni sono in netto miglioramento. Come riportato da Sky, il centrale si è allenato in campo dopo due settimane di stop per il problema alla caviglia sinistra, mostrando segnali incoraggianti in vista della gara contro l’Irlanda del Nord.

    Il difensore, fermo dall’8 marzo dopo l’infortunio rimediato nel derby di Milano in seguito a un intervento su Rabiot, aveva saltato le gare contro Atalanta e Fiorentina.

    Gattuso ha spiegato che il percorso di recupero è stato graduale e condiviso con lo staff medico: lunedì Bastoni si era allenato al 30-35% con il gruppo, mentre nelle ultime sedute ha intensificato il lavoro.

    Sotto una pioggia battente, il difensore ha anche ripreso a calciare il pallone, seppur inizialmente senza forzare troppo.


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  • SEGNALI POSITIVI

    Alessandro Bastoni stesso ha rassicurato lo staff parlando di un “dolore gestibile”, mentre il ct Gennaro Gattuso ha sottolineato in conferenza stampa: “Bastoni deve lavorare e cercare di star bene, speriamo di averlo presto. Chapeau a lui per la sua professionalità”.

    La decisione finale è attesa dopo a poche ore dal fischio d'inizio della sfida della New Balance Arena, ma cresce l’ottimismo.


  • VERSO UNA MAGLIA DA TITOLARE

    Il recupero di Bastoni rappresenta un tassello fondamentale per la formazione che Gattuso ha in mente fin dal primo giorno.

    Il difensore dell’Inter ha ormai dissipato gran parte dei dubbi e viaggia verso una maglia da titolare al centro della difesa.

    In caso di emergenza, l’alternativa sarebbe Scalvini, pronto a subentrare con eventuali adattamenti nel reparto. Ma la sensazione, sempre più concreta, è che il difensore dell’Inter sarà regolarmente in campo, confermandosi uno dei migliori centrali della Serie A e un riferimento per tutto il sistema azzurro.


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  • DALLE POLEMICHE AL CAMPO

    Alessandro Bastoni è stato bersaglio di un clima sempre più ostile sugli spalti.

    I fischi ricevuti sia a Como sia a Lecce confermano che la vicenda legata a Inter-Juventus ha generato una spirale di critiche, spesso sfociate in attacchi personali e minacce.

    Una situazione che ha assunto contorni sempre più pesanti, trasformandosi in una vera e propria gogna mediatica.

    Questo contesto rischia di incidere anche sull’ambiente della Nazionale, in un momento delicato come quello dei playoff Mondiali.


  • PERCHÈ GATTUSO PUNTA SU BASTONI

    Nonostante questo, né Gattuso né la Federazione hanno mai preso in considerazione l’idea di escludere Bastoni, riconoscendone il valore tecnico e umano all’interno del gruppo.

    Il percorso lungo ormai anni con la maglia dell’Inter e parallelamente con la maglia della Nazionale non destano alcun tipo di preoccupazione o generano dubbi sul profilo del classe 1999.

    Con le 41 presenze in Nazionale maggiore alle spalle, Bastoni è un pilastro della formazione azzurra e il sistema di gioco esalta ulteriormente le qualità del calciatore.

    Un elemento, dunque, di cui l’Italia di Gattuso non può proprio fare a meno in una sfida fondamentale e una notte in cui ci si gioca tanto, se non tutto.


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