Bastoni, dalle polemiche a pilastro dell'Italia: recupero decisivo per Gattuso, il difensore dell'Inter titolare nella semifinale playoff

Da osservato speciale e bersaglio delle polemiche a perno imprescindibile della Nazionale. Alessandro Bastoni si prepara a riprendersi il centro della difesa azzurra nella sfida contro l’Irlanda del Nord, in un momento cruciale per il cammino dell’Italia verso i playoff Mondiali.

Dopo settimane complicate tra infortunio, critiche e tensioni post Inter-Juventus, con la simulazione che ha causato l’espulsione di Kalulu, il difensore nerazzurro è vicino al rientro, con il commissario tecnico deciso a puntare su di lui senza esitazioni.

Dopo aver saltato la sfida casalinga contro l’Atalanta e la trasferta di Firenze, Bastoni è pronto a stringere i denti in vista del match cruciale contro l’Irlanda del Nord e il suo impiego appare sempre più probabile.