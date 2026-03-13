Bastoni candidato alla Premio Rosa Camuna dopo la simulazione in Inter-Juventus: "Maturità nel riconoscere pubblicamente un proprio errore"

Il difensore dell’Inter e della NazionaleAlessandro Bastoni è stato candidato al Premio Rosa Camuna, la massima onorificenza della Regione Lombardia, per il valore sportivo e l’atteggiamento dimostrato dentro e fuori dal campo.
La proposta è stata ufficializzata dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, esponente di Fratelli d’Italia, ed è stata condivisa e sottoscritta dal consigliere regionale Pietro Bussolati del Partito Democratico, presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli.
Secondo Romani e Bussolati, la candidatura riconosce il ruolo simbolico del calciatore nel panorama sportivo lombardo e la maturità dimostrata nel riconoscere pubblicamente un proprio errore.