Bastoni candidato alla Premio Rosa Camuna dopo la simulazione in Inter-Juventus: "Maturità nel riconoscere pubblicamente un proprio errore"

A formalizzare la candidatura è stato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che ha proposto Alessandro Bastoni per il Premio Rosa Camuna “per il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, per il ruolo simbolico che ricopre nel calcio lombardo e per la capacità dimostrata di affrontare con serietà e correttezza anche i momenti più difficili”.

La proposta è stata condivisa e firmata anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli.

Romani e Bussolati spiegano che Bastoni rappresenta “uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del calcio lombardo, italiano ed europeo”.

Secondo i due esponenti regionali, con la maglia dell’Inter e della Nazionale il difensore ha dimostrato negli anni qualità tecniche, personalità e senso di responsabilità che lo rendono un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.