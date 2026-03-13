Goal.com
Bastoni Kalulu La Penna Inter JuventusGetty
Alessandro De Felice

Bastoni candidato alla Premio Rosa Camuna dopo la simulazione in Inter-Juventus: "Maturità nel riconoscere pubblicamente un proprio errore"

Romani (FdI) e Bussolati (Pd) propongono il difensore dell’Inter e della Nazionale per la massima onorificenza lombarda, citando valore sportivo e responsabilità dopo l’episodio di Inter-Juventus.

Il difensore dell’Inter e della NazionaleAlessandro Bastoni è stato candidato al Premio Rosa Camuna, la massima onorificenza della Regione Lombardia, per il valore sportivo e l’atteggiamento dimostrato dentro e fuori dal campo. 

La proposta è stata ufficializzata dal presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani, esponente di Fratelli d’Italia, ed è stata condivisa e sottoscritta dal consigliere regionale Pietro Bussolati del Partito Democratico, presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. 

Secondo Romani e Bussolati, la candidatura riconosce il ruolo simbolico del calciatore nel panorama sportivo lombardo e la maturità dimostrata nel riconoscere pubblicamente un proprio errore.

  • LA CANDIDATURA BIPARTISAN DAL CONSIGLIO REGIONALE

    A formalizzare la candidatura è stato il presidente del Consiglio regionale Federico Romani, che ha proposto Alessandro Bastoni per il Premio Rosa Camunaper il valore sportivo dimostrato nel corso della sua carriera, per il ruolo simbolico che ricopre nel calcio lombardo e per la capacità dimostrata di affrontare con serietà e correttezza anche i momenti più difficili”.

    La proposta è stata condivisa e firmata anche dal consigliere regionale Pietro Bussolati (Pd), presidente dell’Inter Club di Palazzo Pirelli. 

    Romani e Bussolati spiegano che Bastoni rappresenta “uno dei volti più autorevoli e riconoscibili del calcio lombardo, italiano ed europeo”. 

    Secondo i due esponenti regionali, con la maglia dell’Inter e della Nazionale il difensore ha dimostrato negli anni qualità tecniche, personalità e senso di responsabilità che lo rendono un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

  • IL CASO BASTONI-KALULU E LA SIMULAZIONE IN INTER-JUVENTUS

    Nella motivazione della candidatura viene richiamato anche l’episodio avvenuto durante la partita Inter-Juventus del 14 febbraio, che ha visto coinvolti Bastoni e il difensore bianconero Pierre Kalulu

    Il giocatore nerazzurro era stato fischiato dai tifosi di tutta Italia per aver simulato un contatto con Kalulu, poi espulso durante la gara.

    Secondo quanto dichiarato dal presidente del Consiglio regionale Federico Romani, Bastoni ha saputo “riconoscere pubblicamente il proprio errore, assumendosi la responsabilità”, un atteggiamento definito “non scontato e non comune, che testimonia il rispetto per il gioco, per gli avversari e per i tifosi”. 

    Romani e Bussolati evidenziano inoltre che episodi simili avvengono con frequenza sui campi di calcio senza generare lo stesso clamore mediatico, sottolineando che “la reazione di Bastoni ha rappresentato un esempio positivo di come si possa trasformare un errore in un’occasione di responsabilità e crescita”.

  • COS’È IL PREMIO ROSA CAMUNA

    Il Premio Rosa Camuna è stato istituito nel 1996 dalla Regione Lombardia e rappresenta il massimo riconoscimento regionale per l’eccellenza e l’impegno civile. Il premio viene assegnato a persone fisiche, imprese o associazioni che si siano particolarmente distinte per operosità, creatività e ingegno contribuendo allo sviluppo economico, sociale, culturale o sportivo della Lombardia.

    In origine l’onorificenza era riservata a cinque donne distintesi per il contributo alla condizione femminile e alle pari opportunità, ma nel 2014 il regolamento è stato ampliato per includere una platea più vasta di candidati. Attualmente il riconoscimento viene conferito ogni anno a un massimo di cinque destinatari.

    La consegna avviene il 29 maggio, in occasione della Festa della Lombardia, istituita con legge regionale nel 2013 per ricordare la battaglia di Legnano del 1176, quando le truppe della Lega Lombarda sconfissero l’esercito imperiale guidato da Federico Barbarossa.

