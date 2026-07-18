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Juventus v Galatasaray A.S. - UEFA Champions League 2025/26 League Knockout Play-off Second LegGetty Images Sport
Lelio Donato

Basilea-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Ekhator infortunato, Arthur disastroso, Perin para un rigore ed evita la sconfitta, male Zhegrova

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FC Basilea 1893
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La stagione della Juventus si apre con un pareggio per 0-0 contro il Basilea, paura per l'infortunio di Ekhator poi Perin evita la sconfitta parando un rigore a Otele. Boga tra i più in palla, male Zhegrova.

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Pareggio senza reti nella prima amichevole estiva della Juventus che viene fermata sullo 0-0 dal Basilea. Gli svizzeri, allenati dal grande ex Lichtsteiner, sono però nettamente più avanti nella preparazione dato che il loro campionato inizierà tra una settimana.

I ritmi della gara sono ovviamente molto bassi ma i bianconeri ci provano soprattutto con Boga, subito tra i più in palla. Paura invece per Ekhator che crolla a terra dopo un contrasto e viene sostituito da Spalletti già alla mezz'ora. Nelle file del Basilea il più pericoloso è Shaqiri anche se Di Gregorio non viene mai realmente impegnato.

All'inizio della ripresa l'undici della Juventus viene totalmente rivoluzionato con gli ingressi, tra gli altri, di Arthur a centrocampo e Milik in attacco oltre che del giovane talento Licina. Miretti spreca una grande grande occasione, poi proprio Arthur provoca un rigore ma Perin è bravissimo a respingere il tiro di Otele dagli undici metri mentre Oboavwoduo sfiora il gran goal dalla distanza. Nel finale svizzeri in dieci per l'espulsione del portiere Salvi che stende Openda lanciato a rete.


  • PAGELLE BASILEA-JUVENTUS

    Perin (7) para un rigore, ingresso di Arthur (5) disastroso, bene i giovani Oboavwoduo (6.5) e Licina (6), Boga (6.5) già in palla, Openda (6) entra al posto di Ekhator e conquista l'espulsione di Salvi, Miretti (5.5) spreca una grande occasione.


    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6 (46' Perin 7); Kalulu 6 (46' Joao Mario 6), Gatti 6 (46' Rugani 6), Kelly 6 (46' Cabal 5.5), Cambiaso 6.5 (46' Rouhi 5.5); Locatelli 6 (46' Miretti 5.5), Douglas Luiz 6 (46' Arthur 5); Zhegrova 5.5 (46' Oboavwoduo 6.5), Adzic 6 (46' Licina 6), Boga 6.5 (46' Milik 5.5, 78' Owusu sv); Ekhator 5.5 (29' Openda 6). All. Spalletti. 


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  • TABELLINO BASILEA-JUVENTUS

    BASILEA-JUVENTUS 0-0

    BASILEA (4-2-3-1): Omlin 6.5 (46' Salvi 5); Tsunemoto 5 (79' Omeragic sv), Daniliuc 6, Victory 6, Cissé 6 (80' Louis sv); Thorell 6 (67' Leroy 6), Metinho 6 (79' Vouilloz sv); Olaigbe 5.5 (68' Bacanin 5.5), Shaqiri 6.5 (46' Sow 6), Otele 5 (66' Salah 5.5); Ajeti 5 (46' Celar 6, 86' Widmer D'Autilia sv). All. Lichtsteiner.

    JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio 6 (46' Perin 7); Kalulu 6 (46' Joao Mario 6), Gatti 6 (46' Rugani 6), Kelly 6 (46' Cabal 5.5), Cambiaso 6.5 (46' Rouhi 5.5); Locatelli 6 (46' Miretti 5.5), Douglas Luiz 6 (46' Arthur 5); Zhegrova 5.5 (46' Oboavwoduo 6.5), Adzic 6 (46' Licina 6), Boga 6.5 (46' Milik 5.5, 78' Owusu sv); Ekhator 5.5 (29' Openda 6). All. Spalletti. 

    Ammoniti: Cambiaso, Joao Mario

    Espulsi: Salvi all'84'

    Note: 58' Perin para rigore a Otele

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