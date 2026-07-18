Basilea-Juventus 0-0, pagelle e tabellino: Ekhator infortunato, Arthur disastroso, Perin para un rigore ed evita la sconfitta, male Zhegrova

Pareggio senza reti nella prima amichevole estiva della Juventus che viene fermata sullo 0-0 dal Basilea. Gli svizzeri, allenati dal grande ex Lichtsteiner, sono però nettamente più avanti nella preparazione dato che il loro campionato inizierà tra una settimana.

I ritmi della gara sono ovviamente molto bassi ma i bianconeri ci provano soprattutto con Boga, subito tra i più in palla. Paura invece per Ekhator che crolla a terra dopo un contrasto e viene sostituito da Spalletti già alla mezz'ora. Nelle file del Basilea il più pericoloso è Shaqiri anche se Di Gregorio non viene mai realmente impegnato.

All'inizio della ripresa l'undici della Juventus viene totalmente rivoluzionato con gli ingressi, tra gli altri, di Arthur a centrocampo e Milik in attacco oltre che del giovane talento Licina. Miretti spreca una grande grande occasione, poi proprio Arthur provoca un rigore ma Perin è bravissimo a respingere il tiro di Otele dagli undici metri mentre Oboavwoduo sfiora il gran goal dalla distanza. Nel finale svizzeri in dieci per l'espulsione del portiere Salvi che stende Openda lanciato a rete.



