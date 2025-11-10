Ma chi è il nuovo padrone della fascia sinistra del Milan dopo l'addio di Theo Hernandez?
In estate la scelta della società rossonera era ricaduta su Pervis Estupinan, ma la prestazione dell'ex Brighton a Parma ha fatto sorgere più di qualche dubbio.
Anche perché in sua assenza, nelle scorse settimane, Davide Bartesaghi lo ha sostituito più che degnamente incassando i complimenti di Massimiliano Allegri.
Chi sarà quindi l'esterno sinistro titolare del Milan nel derby contro l'Inter dopo la sosta?