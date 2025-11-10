Al termine della partita di Parma, Allegri ha difeso Estupinan che peraltro non era al top dopo il recente infortunio.

"Estupinan rientrava, era in buona condizione, pensavo potesse darci più a livello di esperienza e di mischie. Ha avuto un ingenuità sul goal, ma poi ha salvato la palla sull'1-2" ha dichiarato l'allenatore rossonero.

La sensazione però è che la prova offerta dall'ecuadoriano non abbia soddisfatto Allegri, mentre i tifosi sui social invocano la sua esclusione dall'undici titolare.