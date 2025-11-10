Pubblicità
Lelio Donato

Bartesaghi può diventare un titolare del Milan: il dualismo con Estupinan dopo gli errori contro il Parma e la situazione verso il derby

Estupinan, appena rientrato da un infortunio, è stato protagonista negativo nel pareggio di Parma e salgono le quotazioni di Bartesaghi per una maglia da titolare nel derby dopo la sosta.

Ma chi è il nuovo padrone della fascia sinistra del Milan dopo l'addio di Theo Hernandez?

In estate la scelta della società rossonera era ricaduta su Pervis Estupinan, ma la prestazione dell'ex Brighton a Parma ha fatto sorgere più di qualche dubbio.

Anche perché in sua assenza, nelle scorse settimane, Davide Bartesaghi lo ha sostituito più che degnamente incassando i complimenti di Massimiliano Allegri.

Chi sarà quindi l'esterno sinistro titolare del Milan nel derby contro l'Inter dopo la sosta?

  • ESTUPINAN BOCCIATO IN PARMA-MILAN

    L'esterno è stato tra i protagonisti negativi nella rimonta da 0-2 a 2-2 subita dal Milan sul campo del Parma.

    Imperdonabile in particolare il pallone perso da Estupinan proprio nel recupero del primo tempo che ha portato al goal di Bernabè che ha riaperto la partita.

    Nel secondo tempo poi sempre dalla sua parte è arrivato il cross che per il definitivo 2-2 firmato da Delprato.

  • L'ESPULSIONE CONTRO IL NAPOLI

    Estupinan era fuori da fine settembre, quando aveva lasciato la squadra in dieci contro il Napoli a causa del fallo da rigore.

    Dopo aver saltato la Juventus per squalifica, l'ex Brighton aveva poi dovuto fare i conti con un infortunio alla caviglia che gli ha impedito di scendere in campo nelle successive tre partite.

    Con la Roma, invece, Estupinan era rimasto in panchina per tutta la gara prima che Allegri lo rilanciasse da titolare a Parma. Senza risultati apprezzabili.

  • LE PAROLE DI ALLEGRI SU ESTUPINAN

    Al termine della partita di Parma, Allegri ha difeso Estupinan che peraltro non era al top dopo il recente infortunio.

    "Estupinan rientrava, era in buona condizione, pensavo potesse darci più a livello di esperienza e di mischie. Ha avuto un ingenuità sul goal, ma poi ha salvato la palla sull'1-2" ha dichiarato l'allenatore rossonero.

    La sensazione però è che la prova offerta dall'ecuadoriano non abbia soddisfatto Allegri, mentre i tifosi sui social invocano la sua esclusione dall'undici titolare.

  • LA CRESCITA DI BARTESAGHI

    Nel lungo periodo di assenza di Estupinan tra squalifica e infortunio, c'è da registrare la crescita del suo sostituto naturale, ovvero Davide Bartesaghi.

    Allegri in estate aveva deciso di trattenere in rosa il classe 2005 tra lo scetticismo generale. Invece quando è stato chiamato in causa l'esterno ha risposto presente.

    Buone le prestazioni di Bartesaghi in particolare contro Juventus, Fiorentina, Pisa e Atalanta. Qualche sofferenza in più, invece, nei primi minuti contro la Roma.

    In ogni caso le sue quotazioni sono in netto rialzo e Bartesaghi potrebbe tornare titolare già nel derby subito dopo la sosta.

  • ESTUPINAN RESTA A MILANELLO

    Durante la sosta, intanto, anche Estupinan avrà la possibilità di lavorare a Milanello e cercare di tornare al top della condizione.

    L'esterno infatti non è stato convocato dall'Ecuador per l'amichevole contro il Canada a causa del recente infortunio.

    Allegri potrà dunque valutare con grande attenzione sia Bartesaghi che Estupinan per scegliere chi schierare titolare sulla sinistra contro l'Inter.

