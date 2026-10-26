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Udinese Calcio v AC Milan - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Bartesaghi, Hutchinson, Tomori e Diawara convincono Amorim contro l’Udinese: chi può diventare titolare nel Milan

Serie A
Udinese vs Milan
Udinese
Milan

Schierati per l'emergenza, hanno convinto con delle prestazioni ottime nella vittoria in Friuli: ecco adesso chi aspira a prendersi un posto più in alto nelle gerarchie dell'allenatore portoghese.

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Un Diavolo, pur d’emergenza, che funziona. Senza Rabiot, Gila e Moreira, il Milan si presentava a Udine, nel posticipo domenicale del turno di Serie A, con tre assenze pesantissime. Tre uomini chiave, da sostituire con giocatori che, fin qui, il campo lo avevano visto a sprazzi (ridotti). E, invece, chi è andato in campo al loro posto ha fatto molto bene. Bartesaghi e Hutchinson hanno giocato una gara sontuosa al Blue Energy Stadium, e anche il sorprendente Diawara ha colpito, così come Tomori.

Una risposta che rasserena Amorim, che adesso avrà in pochi giorni da preparare le sfide a Bologna prima e derby poi.

Ma, fra coloro che hanno fatto parte del Milan d’emergenza, chi potrebbe giocare titolare anche in futuro?


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  • FBL-ITA-SERIEA-UDINESE-MILANAFP

    BARTESAGHI RISPONDE PRESENTE

    A sinistra, ottima la prova di Davide Bartesaghi. L’esterno rossonero ha giocato a tutto campo, con qualità sia nelle transizioni difensive che in quelle offensive. Un match che ha alzato francamente dei dubbi sulle motivazioni che, in precedenza, hanno spinto Amorim a preferirgli Estupunian. Il ragazzo made in Milanello, anche vicino alla gioia personale in un paio d’occasioni a Udine, ha mandato un chiaro messaggio, confermando le buone indicazioni viste con l’Under 21: può stare benissimo anche in un Milan privo di assenze.


  • FBL-ITA-SERIEA-UDINESE-AC MILANAFP

    HUTCHINSON AL PRIMO SQUILLO

    A Udine ha brillato anche Omari Hutchinson. Arrivato in punta di piedi, ha necessitato di un paio di mesi per entrare nelle gerarchie, per prendere condizione. A Bournemouth era stato sostituito dopo il rosso a Maignan, a Udine ha trovato un goal che certifica quanto bene possa fare sulla trequarti, senza troppi compiti difensivi. Al netto del goal, comunque, è sembrato un trequartista ideale per Amorim, con passo, qualità, dribbling.Sembra un partner perfetto per Pulisic, nel tandem a due dietro Gonçalo Ramos.

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    DIAWARA LA SORPRESA ASSOLUTA

    Amorim ha impiegato il debuttante Diawara in difesa, sopperendo così alle defezioni di Gila e Gabbia. Il giovane francese ha messo sul prato della Blue Energy Arena una personalità non da poco, unita a una concentrazione che lo potrebbero rendere un sostituto perfetto di chiunque nei tre dietro. Fra quelli che hanno giocato ieri, forse, è quello che ha le minori chance di diventare titolare, ma può essere un ricambio difensivo fondamentale.

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    TOMORI RITROVATO

    E poi c’è Fikayo Tomori. Evidentemente il pugno duro della società ha funzionato, perchè quello visto ieri si avvicina molto a essere il giocatore determinante nello Scudetto 2022. L’inglese ha giocato da terzino puro, dimostrandosi particolarmente a suo agio in quella veste: occhio, perchè da fuori rosa a potenziale titolare il passo rischia di essere stato, per fortuna del Diavolo, davvero breve.

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