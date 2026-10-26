Bartesaghi, Hutchinson, Tomori e Diawara convincono Amorim contro l’Udinese: chi può diventare titolare nel Milan

Un Diavolo, pur d’emergenza, che funziona. Senza Rabiot, Gila e Moreira, il Milan si presentava a Udine, nel posticipo domenicale del turno di Serie A, con tre assenze pesantissime. Tre uomini chiave, da sostituire con giocatori che, fin qui, il campo lo avevano visto a sprazzi (ridotti). E, invece, chi è andato in campo al loro posto ha fatto molto bene. Bartesaghi e Hutchinson hanno giocato una gara sontuosa al Blue Energy Stadium, e anche il sorprendente Diawara ha colpito, così come Tomori.
Una risposta che rasserena Amorim, che adesso avrà in pochi giorni da preparare le sfide a Bologna prima e derby poi.
Ma, fra coloro che hanno fatto parte del Milan d’emergenza, chi potrebbe giocare titolare anche in futuro?
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