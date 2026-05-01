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AS Bari v Cagliari Calcio - Serie AGetty Images Sport
Francesco Schirru

Bari, Reggiana e Pescara-Spezia: ultimi 90' di fuoco in Serie B tra playout e retrocessioni, rischio pari punti

Serie B
Pescara vs Spezia
Bari vs Virtus Entella
Bari
Virtus Entella
Pescara
Spezia

L'ultima giornata di Serie B determinerà chi giocherà i playout e chi invece retrocederà direttamente in Serie B, con Pescara-Spezia scontro diretto a chiudere il campionato.

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Il Venezia è promosso in Serie A, Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia giocheranno i playoff. Sono questi gli unici verdetti al termine del 37esimo turno di Serie B, il penultimo del campionato che si concluderà venerdì 8 maggio. Per il resto, infatti, risulta essere tutto ancora in bilico, con una tra Monza e Frosinone promossa direttamente in A, una tra Sampdoria, Avellino, Cesena, Mantova e Carrarese ai playoff. C'è poi la questione playout e retrocessioni dirette, interamente decisa nella 38esima giornata.

I 90' del primo maggio non hanno infatti portato ad alcun verdetto, tanto che le ultime della graduatoria potrebbero ancora avere l'occasione di giocare i playout evitando la retrocessione diretta. In più le squadre in posizione playout potrebbero rimanere in Serie B senza dover giocare le temute partite post campionato.

Tra incastri, classifica avulsa e scontri dell'ultima giornata, la lotta salvezza riguarda le squadre dal 14esimo al 20esimo posto, mentre il Padova ha guadagnato la salvezza conquistando i tre punti più importanti della sua stagione battendo il Pescara di Insigne.

  • BARI, PESCARA, SPEZIA E REGGIANA PARI

    L'Entella giocherà i playout o sarà salva direttamente, mentre a rischiare la retrocessione diretta sono Reggiana, Spezia, Bari e Pescara: due di queste giocheranno la prossima Serie B, le altre i playout.

    Reggiana, Pescara e Spezia sono appaiate a quota 34 punti all'ultimo posto, mentre il Bari si trova a +3, un vantaggio importante in vista dell'ultimissima giornata. La giornata finale regalerà un match non adatto ai deboli di cuore, ovvero lo scontro diretto tra Pescara e Spezia in cui il pareggio non sarà un risultato accettabile per nessuna delle due formazioni.

    Il Bari, la Reggiana e una tra Pescara e Spezia potrebbero concludere il campionato a 37 punti rendendo necessaria la classifica avulsa, ovvero la mini graduatoria per determinare la squadra ai playout e quelle direttamente retrocesse in base agli scontri diretti, primo criterio qualora si arrivasse ad avere gli stessi punti.

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  • BARI, PESCARA, SPEZIA E REGGIANA: PLAYOUT E SERIE C

    Qualora il Bari perda l'ultima gara contro il Catanzaro, la Reggiana riesca a battere la Sampdoria e Pescara-Spezia terminasse con la vittoria di una delle due, la Serie B si chiuderebbe con tre squadre a quota 37 punti, ovvero Bari, Reggiana e una tra Pescara e Spezia. Chi andrebbe in Serie C e chi ai playout in quel caso?

    In questo scenario una Pescara e Spezia risulterebbe retrocessa in Serie C come ventesima e ultima del campionato, mentre le altre enterebbero nel gioco degli incastri e degli scontri diretti.

    Possibilità uno: Bari e Spezia perdono, Reggiana e Pescara vincono

    In questo scenario le squadre a 37 punti sarebbero Bari, Reggiana e Pescara: considerando gli scontri diretti che determinano la classica avulsa, oltre allo Spezia retrocederebbero in Serie C anche Reggiana e Bari, mentre il Pescara giocherebbe i playout.

    Possibilità due: Bari e Pescara perdono, Reggiana e Spezia vincono

    Nell'altro scenario le squadre a 37 punti sarebbero Bari, Reggiana e Spezia: in virtù della classifica avulsa e degli scontri diretti, oltre al Pescara ripartirebbero dalla Serie C anche Bari e Spezia, mentre la Reggiana avrebbe l'occasione di giocare i playout.

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  • BARI SALVO DIRETTAMENTE?

    A 37 punti, il Bari potrebbe concludere il campionato a 40, magari alla pari con Entella ed Empoli. Anche in questo caso ci sarebbe da considerare la classifica avulsa e i vari scontri diretti, con due squadre salve e due ai playout.

    Visti gli scontri diretti con Empoli ed Entella, un successo del Bari contro il Catanzaro, il k.o dell'Empoli contro il Monza e il pareggio dell'Entella contro la Carrarese permetterebbe ai pugliesi di rimanere in B senza giocare i playout.

    Il Bari giocherebbe i playout qualora pareggiasse a Catanzaro, con una sconfitta e un mancato successo di Spezia e Reggiana, o con un k.o al pari di mancati successi per Spezia, Pescara, Empoli, Sudtirol ed Entella.

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