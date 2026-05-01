Bari, Reggiana e Pescara-Spezia: ultimi 90' di fuoco in Serie B tra playout e retrocessioni, rischio pari punti

Qualora il Bari perda l'ultima gara contro il Catanzaro, la Reggiana riesca a battere la Sampdoria e Pescara-Spezia terminasse con la vittoria di una delle due, la Serie B si chiuderebbe con tre squadre a quota 37 punti, ovvero Bari, Reggiana e una tra Pescara e Spezia. Chi andrebbe in Serie C e chi ai playout in quel caso?

In questo scenario una Pescara e Spezia risulterebbe retrocessa in Serie C come ventesima e ultima del campionato, mentre le altre enterebbero nel gioco degli incastri e degli scontri diretti.

Possibilità uno: Bari e Spezia perdono, Reggiana e Pescara vincono

In questo scenario le squadre a 37 punti sarebbero Bari, Reggiana e Pescara: considerando gli scontri diretti che determinano la classica avulsa, oltre allo Spezia retrocederebbero in Serie C anche Reggiana e Bari, mentre il Pescara giocherebbe i playout.

Possibilità due: Bari e Pescara perdono, Reggiana e Spezia vincono

Nell'altro scenario le squadre a 37 punti sarebbero Bari, Reggiana e Spezia: in virtù della classifica avulsa e degli scontri diretti, oltre al Pescara ripartirebbero dalla Serie C anche Bari e Spezia, mentre la Reggiana avrebbe l'occasione di giocare i playout.