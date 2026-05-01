Bari, Reggiana e Pescara-Spezia: ultimi 90' di fuoco in Serie B tra playout e retrocessioni, rischio pari punti

Il Venezia è promosso in Serie A, Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia giocheranno i playoff. Sono questi gli unici verdetti al termine del 37esimo turno di Serie B, il penultimo del campionato che si concluderà venerdì 8 maggio. Per il resto, infatti, risulta essere tutto ancora in bilico, con una tra Monza e Frosinone promossa direttamente in A, una tra Sampdoria, Avellino, Cesena, Mantova e Carrarese ai playoff. C'è poi la questione playout e retrocessioni dirette, interamente decisa nella 38esima giornata.
I 90' del primo maggio non hanno infatti portato ad alcun verdetto, tanto che le ultime della graduatoria potrebbero ancora avere l'occasione di giocare i playout evitando la retrocessione diretta. In più le squadre in posizione playout potrebbero rimanere in Serie B senza dover giocare le temute partite post campionato.
Tra incastri, classifica avulsa e scontri dell'ultima giornata, la lotta salvezza riguarda le squadre dal 14esimo al 20esimo posto, mentre il Padova ha guadagnato la salvezza conquistando i tre punti più importanti della sua stagione battendo il Pescara di Insigne.