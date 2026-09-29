Barella torna contro la Francia, ma chi gli fa posto a centrocampo? L'imprescindibilità di Tonali e Frattesi, la qualità di Fagioli, il talento da dosare di Romano e Doumbia

Insomma, dalle parole di Mancini si evince come non esista minimamente un 'caso Barella'.

Il centrocampista dell'Inter è e rimane una certezza per la Nazionale e paradossalmente è proprio per questo motivo che Mancini lo ha escluso.

Perché conosce perfettamente le sue capacità, sa quanto è importante per il gruppo e per la squadra, e non è una partita storta come quella contro il Belgio a cambiare il suo status.

Barella è un titolare indiscusso e tornerà ad esserlo contro la Francia.