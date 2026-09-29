Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
FBL-EUR-NATIONS-ITA-BELAFP
Marco Trombetta

Barella torna contro la Francia, ma chi gli fa posto a centrocampo? L'imprescindibilità di Tonali e Frattesi, la qualità di Fagioli, il talento da dosare di Romano e Doumbia

Italia
UEFA Nations League A
Francia vs Italia
Francia
N. Barella

Mancini ha lasciato a casa Barella dopo la brutta prestazione contro il Belgio, ma per il big match in Francia ci sarà. Come cambia il centrocampo azzurro.

Pubblicità

L'esclusione di Barella contro la Turchia è stata senza dubbio la più rumorosa tra quelle di Mancini.

Una scelta forte, "un sacrificio necessario", come l'ha definito lo stesso ct, ma momentaneo. Contro la Francia, Barella tornerà al suo posto.

Ma chi gli farà posto e come cambierà il centrocampo dell'Italia?

  • "NON E' STATO DIFFICILE RINUNCIARE A BARELLA"

    Mancini ha motivato così l'assenza di Barella prima di Turchia-Italia.

    "Non è stato difficile rinunciare a Barella perché noi sappiamo il suo valore, però queste partite ci servono per conoscere i giocatori più giovani, i giocatori che comunque saranno quelli che dovranno accompagnare il nostro percorso nei prossimi anni. Se non li vediamo in partita, non posso farlo in due allenamenti: lì non si capisce se un calciatore è in grado o no di essere protagonista in certi match".

  • NESSUN CASO

    Insomma, dalle parole di Mancini si evince come non esista minimamente un 'caso Barella'.

    Il centrocampista dell'Inter è e rimane una certezza per la Nazionale e paradossalmente è proprio per questo motivo che Mancini lo ha escluso.

    Perché conosce perfettamente le sue capacità, sa quanto è importante per il gruppo e per la squadra, e non è una partita storta come quella contro il Belgio a cambiare il suo status.

    Barella è un titolare indiscusso e tornerà ad esserlo contro la Francia.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • FBL-EUR-NATIONS-TUR-ITAAFP

    TONALI E FRATTESI IMPRESCINDIBILI

    Nel frattempo, contro la Turchia, abbiamo avuto un'altra dimostrazione: quella che la nostra Nazionale non può rinunciare a Sandro Tonali.

    Anche lui era stato tra i peggiori contro il Belgio, ma Mancini lo ha reinventato da play davanti alla difesa ed ha avuto le risposte che cercava.

    Attento, ordinato, pulito nel gioco, bravo sia in fase di impostazione che quando c'è da attaccare l'area, con tanto di palo colpito.

    Tonali regista può dare l'upgrade al centrocampo dell'Italia, così come la presenza fissa di Frattesi, che con le sue doti uniche da incursore è un 'must have' per Mancini.

    Già in passato il centrocampista della Lazio aveva dimostrato di essere il vero uomo in più per l'Italia. E oggi, a maggior ragione, bisogna ripartire anche e soprattutto da lui.

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google

  • LA CRESCITA DI FAGIOLI MEZZ'ALA

    Mancini ha poi dato fiducia a Fagioli come mezz'ala, un ruolo diverso rispetto a quello che occupa alla Fiorentina, dove invece Vanoli lo vede come regista.

    Eppure, anche in una posizione relativamente nuova, Fagioli ha regalato a Mancini indicazioni molto interessanti, aggiungendo qualità, ritmo nel palleggio e giusto sincronia in entrambe le fasi.

    Cose semplici, ma necessarie.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA GESTIONE DI ROMANO E DOUMBIA

    Alessandro Romano è stato dato in pasto ai media con troppa facilità dopo la prima convocazione e l'esordio da titolare col Belgio.

    Ha talento e rappresenta il futuro, ma va dosato e gestito, senza cucirgli addosso aspettative né tantomeno pressioni che non gli competono.

    Contro la Turchia ha messo nelle gambe ulteriore minutaggio ed esperienza internazionale che di sicuro gli faranno comodo nel suo percorso di crescita.

    Minutaggio che è aumentato anche per Doumbia (entrato poco dopo l'ora di gioco al posto di Fagioli), un altro che ha caratteristiche uniche, perché abbina fisicità e capacità di inserimento.

  • CHI FA POSTO A BARELLA?

    Come detto, però, Barella tornerà regolarmente al suo posto contro la Francia.

    A fargli spazio sarà con tutta probabilità Fagioli, che comunque avrà modo di dare il suo contributo a gara in corso.

    Barella con Frattesi e Tonali a Parigi, il meglio che può avere la nostra Nazionale a livello di qualità, caratteristiche e complementarità.

    Per Mancini arriveranno altre risposte. E speriamo nuove conferme.

  • Pubblicità
    Pubblicità
UEFA Nations League A
Francia crest
Francia
FRA
Italia crest
Italia
ITA