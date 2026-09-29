Barella torna contro la Francia, ma chi gli fa posto a centrocampo? L'imprescindibilità di Tonali e Frattesi, la qualità di Fagioli, il talento da dosare di Romano e Doumbia

Nel frattempo, contro la Turchia, abbiamo avuto un'altra dimostrazione: quella che la nostra Nazionale non può rinunciare a Sandro Tonali.
Anche lui era stato tra i peggiori contro il Belgio, ma Mancini lo ha reinventato da play davanti alla difesa ed ha avuto le risposte che cercava.
Attento, ordinato, pulito nel gioco, bravo sia in fase di impostazione che quando c'è da attaccare l'area, con tanto di palo colpito.
Tonali regista può dare l'upgrade al centrocampo dell'Italia, così come la presenza fissa di Frattesi, che con le sue doti uniche da incursore è un 'must have' per Mancini.
Già in passato il centrocampista della Lazio aveva dimostrato di essere il vero uomo in più per l'Italia. E oggi, a maggior ragione, bisogna ripartire anche e soprattutto da lui.