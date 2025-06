Barella sulla sconfitta in finale di Champions League: “Una giornata storta, ma ci teniamo il percorso"

Paris Saint-Germain vs Inter

Il centrocampista dell’Inter, intervistato da DAZN al Mondiale per Club, è tornato sulla sconfitta col PSG: "Nessuna spiegazione precisa".

In un’intervista concessa a DAZN in vista della prossima gara dell’Inter al Mondiale per Club contro il River Plate, Nicolò Barella ha ripercorso i momenti legati alla sconfitta subita nella finale di Champions League dello scorso 31 maggio a Monaco contro il Paris Saint-Germain.

L’intervista, in parte trasmessa durante la puntata di Golliwood, ha offerto l’occasione per tornare su una delle serate più amare della stagione nerazzurra.

Il centrocampista ha ammesso che non esiste una spiegazione univoca per quanto accaduto, parlando di un insieme complesso di fattori e di una giornata storta giunta nel momento peggiore.

Allo stesso tempo, ha ribadito l’orgoglio per il cammino percorso fino alla finale, sottolineando la qualità degli avversari battuti.