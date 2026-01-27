Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Udinese Calcio v FC Internazionale - Serie AGetty Images Sport
Nino Caracciolo

Barella out per infortunio, chi gioca al suo posto in Borussia Dortmund-Inter? Le soluzioni per Chivu

L’allenatore nerazzurro costretto a fare i conti con l’emergenza a centrocampo: oltre a Calhanoglu e Dumfries, anche Barella dà forfait: chi gioca al suo posto contro il Borussia Dortmund.

Pubblicità

Una defezione importante alla vigilia di una gara che decreterà se l’Inter riuscirà a qualificarsi tra le prime otto, e dunque direttamente agli ottavi di finale di Champions League, o se disputerà i playoff.

Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu deve fare i conti con l’assenza di Nicolò Barella, out per un problema muscolare rimediato nel corso dell’ultimo allenamento prima della partenza per la Germania.

L’allenatore nerazzurro si ritrova così con un centrocampo in piena emergenza, viste anche le assenze di Cahanoglu e Dumfries. Ma chi giocherà al posto di Barella?

  • INFORTUNIO PER BARELLA

    Come riportato da ‘Sky Sport’, Barella soffre di un affaticamento muscolare che non gli permette di prendere parte al match di Champions contro il Borussia Dortmund. Il centrocampista non è nemmeno partito con il resto dei compagni in direzione Germania.  

    • Pubblicità

  • CHI GIOCA AL POSTO DI BARELLA?

    Al momento il favorito per prendere il posto di Barella nella gara di Champions contro il Borussia Dortmund è Sucic. A completare il reparto con ogni probabilità saranno Zielinski e Mkhitaryan. In corsa per una maglia da titolare c’è anche Frattesi che potrebbe essere impiegato sia al posto di Sucic che di Mkhitaryan.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • EMERGENZA A CENTROCAMPO

    L’Inter si ritrova a disputare la gara decisiva per provare a qualificarsi direttamente agli ottavi di finale con un centrocampo in piena emergenza: oltre a Barella, non ci saranno nemmeno gli infortunati Calhanoglu e Dumfries.

  • LA PROBABILE FORMAZIONE DELL’INTER

    INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Sucic, Zielinski, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Chivu.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Champions League
Borussia Dortmund crest
Borussia Dortmund
BVB
Inter crest
Inter
INT
0