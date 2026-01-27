Barella out per infortunio, chi gioca al suo posto in Borussia Dortmund-Inter? Le soluzioni per Chivu

Una defezione importante alla vigilia di una gara che decreterà se l’Inter riuscirà a qualificarsi tra le prime otto, e dunque direttamente agli ottavi di finale di Champions League, o se disputerà i playoff.
Alla vigilia della sfida in trasferta contro il Borussia Dortmund, Cristian Chivu deve fare i conti con l’assenza di Nicolò Barella, out per un problema muscolare rimediato nel corso dell’ultimo allenamento prima della partenza per la Germania.
L’allenatore nerazzurro si ritrova così con un centrocampo in piena emergenza, viste anche le assenze di Cahanoglu e Dumfries. Ma chi giocherà al posto di Barella?