Barella out per infortunio, chi gioca al suo posto in Borussia Dortmund-Inter? Le soluzioni per Chivu

Al momento il favorito per prendere il posto di Barella nella gara di Champions contro il Borussia Dortmund è Sucic. A completare il reparto con ogni probabilità saranno Zielinski e Mkhitaryan. In corsa per una maglia da titolare c’è anche Frattesi che potrebbe essere impiegato sia al posto di Sucic che di Mkhitaryan.