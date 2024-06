Barella è l'uomo totale dell'Italia: è il miglior marcatore della rosa azzurra

Il giocatore dell'Inter, che di mestiere fa il centrocampista e non l'attaccante, è arrivato in doppia cifra: "Sputerò sangue per questi ragazzi".

Il destro al volo di Nicolò Barella, quello che è valso all'Italia il 2-1 in rimonta dopo l'incredibile pasticcio iniziale di Dimarco, non è servito solo per togliere gli azzurri dall'imbarazzo: ha confermato anche quanto importante sia Nicolò Barella per questa squadra.

Un'importanza che si misura in mezzo al campo, tra moto continuo e tutto quel che lo ha reso imprescindibile anche all'Inter. Ma oltre a una prestazione da migliore in campo come quella di Dortmund c'è di più.

Barella, che di mestiere fa il centrocampista e non l'attaccante, è sempre più un fattore anche quando si tratta di segnare. Tanto da essere lui il miglior marcatore della rosa azzurra portata da Luciano Spalletti agli Europei.