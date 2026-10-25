Barcellona-Real Madrid 1-2, pagelle e tabellino: Mbappé gela il Camp Nou, Raphinha non basta, Yamal imbavagliato, Camavinga decisivo

Il Clasico è del Real Madrid. José Mourinho festeggia ancora a Barcellona, come ai tempi dell'Inter, e il merito è del solito Kylian Mbappé: del francese la doppietta della vittoria, inframmezzata dal momentaneo 1-1 di Raphinha.

Gara bella ed equilibrata sin da subito. Diomande è in palla, Gordon dall'altra parte pure. Alla fine è il Real Madrid a passare per primo: Bernardo Silva si sovrappone a Cucurella e centra dal fondo, Gerard Martin calcia addosso a Mbappé che involontariamente fa rotolare la sfera nella porta del Barcellona.

I catalani reagiscono, sfiorano l'1-1 con Yamal agli sgoccioli del primo tempo (sinistro incredibilmente masticato a lato a tu per tu con Lunin), sbattono costantemente contro la difesa di Mourinho ma alla fine il pari lo trovano: non impeccabile Lunin sul sinistro forte ma non troppo angolato da dentro l'area di Raphinha.

Incredibile il riflesso che poco dopo Lunin estrae dal cilindro su un colpo di testa a botta sicura di Gerard Martin. E costanti gli attacchi del Barcellona, che però non portano a nulla.

Il Real Madrid difende il pareggio con i denti, il Barcellona ci prova fino in fondo ma non riesce più a sfondare. E alla fine trova pure l'insperato guizzo della vittoria: è ancora Mbappé, servito a porta vuota da Camavinga dopo una giocatona di quest'ultimo su Cubarsí, a firmare all'88' il goal che manda in estasi Mourinho.

Il Barcellona dunque frena per la prima volta in Liga, perde di nuovo dopo il ko di Champions League contro il PSG e vede avvicinarsi le concorrenti per il titolo: i punti dei catalani sono 27, a +2 sull'Atletico Madrid e a +3 sul Real Madrid.







