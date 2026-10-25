Hai più di 24 anni?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Non hai l'età minima richiesta per visualizzare contenuti relativi alle scommesse. Verrai reindirizzato alla pagina iniziale.

alt
Live€50
Pubblicità
Pubblicità
+18 | Contenuto Commercial | Si applicano Termini e condizioni | Gioca responsabilmente | Principi pubblicazione editorialiADM
Scopri la sezione Scommesse su GOAL
Mbappe Barcellona Real MadridGetty Images
Stefano Silvestri

Barcellona-Real Madrid 1-2, pagelle e tabellino: Mbappé gela il Camp Nou, Raphinha non basta, Yamal imbavagliato, Camavinga decisivo

LaLiga
Barcellona vs Real Madrid
Match report
Barcellona
Real Madrid

Il Real Madrid si impone nel Clasico grazie a una doppietta di Mbappé, inframmezzata dal momentaneo pareggio di Raphinha: primo ko per i catalani, campionato riaperto.

Pubblicità

Il Clasico è del Real Madrid. José Mourinho festeggia ancora a Barcellona, come ai tempi dell'Inter, e il merito è del solito Kylian Mbappé: del francese la doppietta della vittoria, inframmezzata dal momentaneo 1-1 di Raphinha.

Gara bella ed equilibrata sin da subito. Diomande è in palla, Gordon dall'altra parte pure. Alla fine è il Real Madrid a passare per primo: Bernardo Silva si sovrappone a Cucurella e centra dal fondo, Gerard Martin calcia addosso a Mbappé che involontariamente fa rotolare la sfera nella porta del Barcellona.

I catalani reagiscono, sfiorano l'1-1 con Yamal agli sgoccioli del primo tempo (sinistro incredibilmente masticato a lato a tu per tu con Lunin), sbattono costantemente contro la difesa di Mourinho ma alla fine il pari lo trovano: non impeccabile Lunin sul sinistro forte ma non troppo angolato da dentro l'area di Raphinha.

Incredibile il riflesso che poco dopo Lunin estrae dal cilindro su un colpo di testa a botta sicura di Gerard Martin. E costanti gli attacchi del Barcellona, che però non portano a nulla.

Il Real Madrid difende il pareggio con i denti, il Barcellona ci prova fino in fondo ma non riesce più a sfondare. E alla fine trova pure l'insperato guizzo della vittoria: è ancora Mbappé, servito a porta vuota da Camavinga dopo una giocatona di quest'ultimo su Cubarsí, a firmare all'88' il goal che manda in estasi Mourinho.

Il Barcellona dunque frena per la prima volta in Liga, perde di nuovo dopo il ko di Champions League contro il PSG e vede avvicinarsi le concorrenti per il titolo: i punti dei catalani sono 27, a +2 sull'Atletico Madrid e a +3 sul Real Madrid.


50 € di bonus
etoro logo

50€ in asset con investimento min. di 100€

Per maggiorenni, solo nuovi clienti. 

Per richiederlo:

  1. Crea un account su eToro.
  2. Deposita 100 €.
  3. Ricevi 50 € in asset.

Consulta i Termini e Condizioni.

Disclaimer: eToro è una piattaforma di investimento multi-asset. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio. Si applicano termini e condizioni.

Ricevi50 €


  • PAGELLE BARCELLONA-REAL MADRID

    Yamal cerca idee e guizzi ma delude, venendo contenuto da Cucurella e accendendosi solamente a tratti. Raphinha vicino al goal nel primo tempo, poi lo trova nella ripresa. Pedri migliora dopo l'intervallo dopo una prima frazione negativa, con tanto di assist per l'1-1 del brasiliano. Gordon molto attivo, male Gerard Martin in occasione del vantaggio madridista di Mbappé, Cubarsí superato facilmente da Camavinga.

    Mbappé decisivo nel Real Madrid. Bellingham si spende in fase difensiva, perde lucidità nei pressi dell'area avversaria ma è strepitoso nell'avviare l'azione dell'1-2, nella quale è determinante la super giocata del neo entrato Camavinga. Bene Valverde da terzino destro, attento Cucurella su Yamal, tante le chiusure di Huijsen. Non bene Lunin sul sinistro del pari di Raphinha, poi il miracolo su Gerard Martin.

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia 6; Xavi Espart 6 (30' Balde 6), Cubarsí 5.5, Gerard Martin 5, Cancelo 5.5; Rodri 5.5, Pedri 6; Yamal 5, Fermin 6 (74' De Jong sv), Gordon 6.5 (85' Adeyemi sv); Raphinha 6.5 (85' Gabriel Jesus sv). All. Flick

    REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin 6.5; Valverde 6.5 (62' Dumfries 6), Konaté 6.5, Huijsen 6.5, Cucurella 6.5; Bernardo Silva 6.5 (80' Camavinga 7), Tchouameni 6; Guler 6 (94' Alexander-Arnold sv), Bellingham 6.5, Diomande 6.5 (94' Espí sv); Mbappé 7. All. Mourinho

  • TABELLINO BARCELLONA-REAL MADRID

    BARCELLONA-REAL MADRID 1-2

    Marcatori: 41' Mbappé (R), 61' Raphinha (B), 87' Mbappé (R)

    BARCELLONA (4-2-3-1): Joan Garcia; Xavi Espart (30' Balde), Cubarsí, Gerard Martin, Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Fermin (74' De Jong), Gordon (85' Adeyemi); Raphinha (85' Gabriel Jesus). All. Flick

    REAL MADRID (4-2-3-1): Lunin; Valverde (62' Dumfries), Konaté, Huijsen, Cucurella; Bernardo Silva (80' Camavinga), Tchouameni; Guler (94' Alexander-Arnold), Bellingham, Diomande (94' Espí); Mbappé. All. Mourinho

    Arbitro: Martinez Munuera

    Ammoniti: Tchouameni, Gordon, Cucurella, Mbappé, Balde, Adeyemi

    Espulsi: nessuno

  • Pubblicità
    Pubblicità

    • TI È PIACIUTA QUESTA STORIA?

    Aggiungi GOAL.com come fonte preferita su Google per vedere più articoli della nostra redazione.

    Segui GOAL su Google
Prossime partite
BAR

BAR

LaLiga

31 ott 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

LaLiga

01 nov 2026

RMA

RMA