Barcellona-Real Madrid dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona vs Real Madrid

Barcellona e Real Madrid si affrontano nella 35ª giornata di Liga 2024/2025: le formazioni e dove poterla vedere in diretta tv e streaming.

Il meglio che il calcio spagnolo possa offrire in questo momento della stagione. Barcellona e Real Madrid ancora una contro l’altra, in una gara che potrebbe decidere la Liga.

Dopo l’eliminazione dalla semifinale di Champions League contro l’Inter, la squadra di Flick ha in mano quasi un match point per chiudere il discordo campionato: i blaugrana infatti sono primi con 79 punti, 4 in più proprio rispetto al Real Madrid.

Blancos che invece in caso di successo si porterebbero a -1 dalla vetta, con tre giornate ancora da disputare. Un nuovo Clasico dall’importanza vitale che arriva a distanza di poco dall’infuocata finale di Copa del Rey che ha visto il trionfo blaugrana tra mille polemiche prima, durante e dopo il match.

Tutte le info su Barcellona-Real Madrid: le formazioni e dove guardare la partita in tv e streaming.