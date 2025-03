Barcellona-Osasuna dove vederla: DAZN, Sky o NOW? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Barcellona e Osasuna recuperano la gara non disputata lo scorso 8 marzo: dove vedere la gara in diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Barcellona e Osasuna recuperano la partita, valida per la ventisettesima giornata di Liga, non disputata sabato 8 marzo a causa della morte del medico sociale dei blaugrana, Carles MInarro Garcia, avvenuta nelle ore precedenti.

La gara tra la formazione catalana e quella di Pamplona è stata fissata prima del ritorno dei campionati nazionali, appena conclusa la sosta per gli impegni delle nazionali: per questo alcuni giocatori non potranno scendere in campo. La decisione è stata presa dal Giudice Unico delle Competizioni Professionali a causa del calendario del Barcellona, molto fitto in questo finale di stagione.

Quando si gioca dunque Barcellona-Osasuna e a che ora? Dove si potrà vedere la partita in diretta tv e streaming? Tutte le informazioni.