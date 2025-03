Barcellona-Osasuna si giocherà il 27 marzo: respinti i ricorsi di entrambi i club, due assenze pesanti tra i blaugrana

Barcellona vs Osasuna

Respinti i ricorsi di Barcellona e Osasuna: confermata la data del recupero del match rinviato l'8 marzo a causa della scomparsa del medico blaugrana.

Nulla da fare per Barcellona e Osasuna: i ricorsi presentati dalle due società in merito alla data del recupero del match di Liga rinviato lo scorso 8 marzo sono stati rigettati dalla Commissione d'Appello della RFEF.

La sfida andrà dunque in scena giovedì 27 marzo, poche ore dopo gli impegni di alcuni giocatori delle due squadre che quindi non potranno essere disponibili a scendere in campo.

Una brutta tegola soprattutto per il Barcellona, che non avrà a disposizione due pedine importanti dell'undici titolare di mister Flick.