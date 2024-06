Barcellona nei guai: non può tesserare 9 dei 25 calciatori in rosa

Per i problemi di Fair Play Finanziario, il Barcellona allo stato attuale non può tesserare 9 dei 25 calciatori in rosa. Servono 130 milioni a breve.

Il Barcellona si prepara a vivere un’altra estate rovente a causa dei problemi economici legati ai vincoli imposti dalla Liga in tema di Fair Play Finanziario.

Come già successo nelle recenti sessioni di calciomercato, anche in vista della prossima campagna trasferimenti estiva il Barcellona ha bisogno di entrate importanti per poter registrare i calciatori in vista della prossima stagione.

La situazione attuale del Barcellona è pero davvero complicata: come svelato da ‘The Athletic’, il club blaugrana ha bisogno di introiti per 130 milioni di euro entro i primi giorni di luglio per poter registrare nuovi giocatori in rosa senza ulteriori restrizioni.

Al momento dunque i catalani si ritrovano a non poter tesserare 9 dei 25 calciatori della Prima squadra: scopriamo insieme chi sono.