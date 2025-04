La grande sfida di Champions sarà trasmessa in chiaro: tutte le informazioni su dove vedere Barcellona-Inter.

La prima delle due sfide tra Inter e Barcellona, valide per la semifinale di Champions League sarà disputata in casa dei blaugrana con il ritorno meno di una settimana dopo a San Siro.

Un grande evento per i nerazzurri ma in generale per il calcio italiano e proprio per la rilevanza dell'appuntamento la partita sarà trasmessa anche in chiaro gratis.

Questa la decisione dell'AgCom, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che ha stabilito come il match debba essere trasmesso in chiaro visto che si tratta di un evento di interessa nazionale.