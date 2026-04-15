Dai gesti alle parole. Nel post partita, in zona mista, Raphinha ha rincarato la dose: "È una partita rubata. Sbagliare è umano, ma che succeda ancora al ritorno è inaccettabile. Abbiamo giocato bene, ma la qualificazione ci è stata tolta. L’Atlético ha fatto molti falli senza cartellini. Voglio capire perché c’era paura che il Barcellona andasse avanti”.