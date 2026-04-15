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Nino Caracciolo

Barcellona fuori dalla Champions, Raphinha provoca i tifosi dell’Atletico Madrid: “Uscirete il prossimo turno”

Champions League
Atletico Madrid vs Barcellona
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Il talento brasiliano del Barcellona ironizza contro i tifosi dell’Atletico Madrid dopo il ko della sua squadra in Champions e poi attacca in zona mista: “Partita rubata”.

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Goal, spettacolo, emozioni e sorrisi finali tutti per i Colchoneros. Il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona non si è fatto mancare nulla, strascico polemico compreso.

Ad alimentare le tensioni nell’immediato post partita è stato Raphina, uno dei calciatori del Barcellona costretto a saltare la gara per infortunio.

Subito dopo il fischio finale, infatti, il brasiliano ha lanciato un messaggio ai tifosi dell’Atletico Madrid che non è stato per nulla gradito.

  • IL MESSAGGIO IRONICO AI TIFOSI

    Mentre i tifosi dell’Atletico Madrid festeggiavano per il passaggio del turno, Raphina – entrato sul terreno di gioco – si è rivolto verso di loro come immortalato dalle telecamere di DAZN con alcuni gesti ironici e polemici che alludevano all’eliminazione dell’Atletico nelle semifinali, prossimo turno della competizione.

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  • “PARTITA RUBATA”

    Dai gesti alle parole. Nel post partita, in zona mista, Raphinha ha rincarato la dose: "È una partita rubata. Sbagliare è umano, ma che succeda ancora al ritorno è inaccettabile. Abbiamo giocato bene, ma la qualificazione ci è stata tolta. L’Atlético ha fatto molti falli senza cartellini. Voglio capire perché c’era paura che il Barcellona andasse avanti”.

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  • LA REPLICA DI MUSSO

    Parole alle quali ha prontamente replicato Musso, portiere dell’Atletico Madrid, sempre in zona mista. “Semplicemente non si può parlare di rapina. Nemmeno ci fossero stati tre rigori o quattro cartellini rossi. Abbiamo vinto sul campo. Abbiamo vinto 2‑0 in trasferta. E nel calcio l’intervento da ultimo uomo è cartellino rosso”.

  • ARSENAL O SPORTING IN SEMIFINALE

    Dopo il successo per 2-0 al Camp Nou e a ko per 2-1 al Metropolitano, l’Atletico ha avuto la meglio e ha eliminato il Barcellona. La squadra allenata da Simeone sfiderà in semifinale una tra Arsenal e Sporting CP.

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