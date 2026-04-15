Goal, spettacolo, emozioni e sorrisi finali tutti per i Colchoneros. Il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Atletico Madrid e Barcellona non si è fatto mancare nulla, strascico polemico compreso.
Ad alimentare le tensioni nell’immediato post partita è stato Raphina, uno dei calciatori del Barcellona costretto a saltare la gara per infortunio.
Subito dopo il fischio finale, infatti, il brasiliano ha lanciato un messaggio ai tifosi dell’Atletico Madrid che non è stato per nulla gradito.