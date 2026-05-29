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Julian Alvarez(C)Getty images
Alessandro De Felice

Barcellona all'assalto di Julian Alvarez dopo Gordon, pronta l'offerta da 100 milioni: accordo con l'attaccante argentino, la posizione dell'Atletico Madrid

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Accordo con il giocatore e offerta super ai Colchoneros: i blaugrana accelerano puntano sul bomber argentino dopo aver chiuso il colpo Anthony Gordon dal Newcastle.

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Il Barcellona prepara uno dei colpi più importanti del mercato europeo dopo aver chiuso l’operazione Anthony Gordon con il Newcastle.

Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club catalano è pronto a presentare all’Atletico Madrid una prima offerta ufficiale da 100 milioni di euro per Julian Alvarez.

Una proposta che rappresenta il primo passo concreto dei blaugrana per assicurarsi l’attaccante argentino, considerato dalla dirigenza uno dei profili ideali per rafforzare il reparto offensivo di Hansi Flick.

L’interesse del Barça per Alvarez nasce dalla sua capacità di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo, dalla mentalità vincente costruita tra Manchester City e nazionale argentina e da un’età che permette di immaginare un progetto tecnico di lungo periodo.

In Catalogna cresce la fiducia sulla riuscita dell’operazione e il club è deciso ad affondare il colpo nelle prossime settimane.

  • ACCORDO BARCELLONA-JULIAN ALVAREZ

    La svolta è arrivata dopo un incontro tra l’agente del giocatore, Fernando Hidalgo, e i dirigenti del Barcellona. Le parti hanno raggiunto un accordo che avvicina sensibilmente l’attaccante ai blaugrana.

    Nelle ultime settimane gli intermediari del calciatore e il club catalano hanno intensificato i contatti fino ad arrivare a un summit ritenuto decisivo per definire gli aspetti economici dell’operazione e verificare la volontà del giocatore.

    Nonostante gli interessamenti di Paris Saint-Germain e Arsenal, Alvarez avrebbe indicato come priorità assoluta la permanenza nel calcio spagnolo.

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  • JULIAN ALVAREZ VUOLE IL BARCELLONA

    A cambiare gli equilibri della trattativa sarebbe stata anche la posizione dello stesso attaccante.

    Il ventiseienne avrebbe comunicato all’Atletico Madrid la volontà di lasciare il club dopo aver già rifiutato nei mesi scorsi una proposta di rinnovo contrattuale.

    Un segnale che ha inevitabilmente aperto la porta ai principali club europei e che ora potrebbe favorire la conclusione dell’affare.

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  • L’ATLETICO MADRID VUOLE TENERE JULIAN ALVAREZ

    L’Atletico Madrid continua a considerare Julian Alvarez uno dei pilastri del progetto tecnico. Diego Simeone ritiene infatti l’argentino fondamentale sia per il presente sia per il futuro della squadra, grazie al rendimento offensivo e al peso esercitato all’interno dello spogliatoio.

    I Colchoneros non hanno necessità immediata di cedere il giocatore, legato al club da altri quattro anni di contratto.

    Ma la volontà manifestata dall’attaccante e la prospettiva di un’offerta economicamente molto importante potrebbero spingere il club madrileno a trattare.

    La richiesta dell’Atletico resta però superiore ai 100 milioni proposti dal Barcellona e si aggirerebbe attorno ai 140 milioni di euro.

    Nella stagione 2025/26 Alvarez ha totalizzato 29 partecipazioni dirette a reti tra goal e assist in 49 presenze, numeri che spiegano la fermezza della posizione del club madrileno.

  • IL BUDGET MERCATO DEL BARCELLONA

    L’attivismo del Barcellona sul mercato ha sorpreso molti osservatori considerando le difficoltà finanziarie affrontate dal club negli ultimi anni. Secondo RAC1, la situazione economica blaugrana è però cambiata sensibilmente grazie al ritorno alla regola finanziaria dell’1:1 della Liga e agli spazi liberati dall’uscita di Robert Lewandowski.

    La partenza dell’attaccante polacco avrebbe infatti liberato circa 40 milioni di euro tra stipendi e ammortamenti, consentendo al club di pianificare investimenti di alto livello. Inoltre, l’apertura di una nuova tribuna del Camp Nou e gli introiti derivanti dai palchi VIP garantirebbero ulteriori risorse economiche.

    Joan Laporta e Deco potrebbero arrivare a sostenere operazioni fino a 150 milioni di euro. RAC1 aggiunge che il Barcellona dispone di circa 120 milioni per tentare l’assalto ad Alvarez, pur preferendo non superare la soglia dei 100 milioni.

    La strategia della società sarebbe inoltre influenzata dalla prospettiva che il club possa tornare fuori dai parametri dell’1:1 nella prossima stagione, quando sarà necessario disputare parte delle gare nuovamente a Montjuic durante il completamento dei lavori del Camp Nou, con conseguente riduzione degli introiti.

    Per questo motivo, secondo l’emittente catalana, il Barça starebbe di fatto investendo in anticipo su due sessioni di mercato.

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  • BARCELLONA PROTAGONISTA SUL MERCATO

    Il possibile arrivo di Julian Alvarez si inserisce in una campagna acquisti particolarmente ambiziosa.

    Il Barcellona ha già definito l’acquisto di Anthony Gordon dal Newcastle per circa 80 milioni di euro e continua a valutare altre operazioni per rafforzare ulteriormente la rosa.

    Il club starebbe monitorando anche Bernardo Silva e avrebbe intenzione di intervenire nel reparto difensivo prima dell’inizio della nuova stagione.