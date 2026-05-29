Barcellona all'assalto di Julian Alvarez dopo Gordon, pronta l'offerta da 100 milioni: accordo con l'attaccante argentino, la posizione dell'Atletico Madrid

La svolta è arrivata dopo un incontro tra l’agente del giocatore, Fernando Hidalgo, e i dirigenti del Barcellona. Le parti hanno raggiunto un accordo che avvicina sensibilmente l’attaccante ai blaugrana.

Nelle ultime settimane gli intermediari del calciatore e il club catalano hanno intensificato i contatti fino ad arrivare a un summit ritenuto decisivo per definire gli aspetti economici dell’operazione e verificare la volontà del giocatore.

Nonostante gli interessamenti di Paris Saint-Germain e Arsenal, Alvarez avrebbe indicato come priorità assoluta la permanenza nel calcio spagnolo.