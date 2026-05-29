Barcellona all'assalto di Julian Alvarez dopo Gordon, pronta l'offerta da 100 milioni: accordo con l'attaccante argentino, la posizione dell'Atletico Madrid

Il Barcellona prepara uno dei colpi più importanti del mercato europeo dopo aver chiuso l’operazione Anthony Gordon con il Newcastle.
Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club catalano è pronto a presentare all’Atletico Madrid una prima offerta ufficiale da 100 milioni di euro per Julian Alvarez.
Una proposta che rappresenta il primo passo concreto dei blaugrana per assicurarsi l’attaccante argentino, considerato dalla dirigenza uno dei profili ideali per rafforzare il reparto offensivo di Hansi Flick.
L’interesse del Barça per Alvarez nasce dalla sua capacità di ricoprire più ruoli nel fronte offensivo, dalla mentalità vincente costruita tra Manchester City e nazionale argentina e da un’età che permette di immaginare un progetto tecnico di lungo periodo.
In Catalogna cresce la fiducia sulla riuscita dell’operazione e il club è deciso ad affondare il colpo nelle prossime settimane.