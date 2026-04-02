Barbarez, accoglienza da brividi nella sua Mostar: la bandiera bosniaca illumina il ponte simbolo della città

Barbarez è nato a Mostar nel 1971 e dopo aver giocato con il locale club del Velez, nel 1992 è volato in Germania, dove ha giocato la sua intera carriera tra Hannover, Union Berlino, Hansa, Dortmund, Amburgo e Leverkusen.

Giocatore di poker professionista che vanta un 19esimo posto alle World Series, Barbarez ha aspettato a lungo una panchina prestigiosa per cominciare ad allenare. E cosa c'è di più prestigioso della sua rappresentativa? Dopo aver avuto la possibilità di essere scelto come ct in passato, alla fine è stato ingaggiato nel 2024, riuscendo a portare la Nazionale al Mondiale al primo colpo.