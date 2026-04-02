Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
FBL-WC-EUR-2026-QUALIFIERS-WAL-BIHAFP
Francesco Schirru

Barbarez, accoglienza da brividi nella sua Mostar: la bandiera bosniaca illumina il ponte simbolo della città

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Bosnia ed Erzegovina vs Italia
Bosnia ed Erzegovina
Italia

Il ct della Bosnia è tornato nella città natale di Mostar, ricevendo una notevole accoglienza da parte dei tifosi.

Pubblicità

Sergej Barbarez, ct della Bosnia Erzegovina che ha eliminato l'Italia, è tornato nella sua città natale, Mostar. Ricevendo una notevole accoglienza, da eroe nazionale.

Sul web, infatti, è apparso il filmato di come la sua Mostar ha riabbracciato Barbarez, che alla sua prima esperienza da allenatore ha riportato la Bosnia al Mondiale, al quale parteciperà per la seconda volta nella sua storia.

Per l'occasione lo Stari Most di Mostar, il celebre ponte ottomano ad arco originario del Medioevo e ricostruito nel 2004 dopo essere stato distrutto un decennio prima, è stato illuminato con i colori della bandiera bosniaca, mentre sopra di esso sono stati accesi diversi fumogeni, che hanno generato uno spettacolo visivo documentato sui social nella serata di giovedì.

  • IL VIDEO DELL'ACCOGLIENZA



    • Pubblicità

  • CORI E LANCIO DAL PONTE

    Non sono ovviamente mancati i cori e i canti per ringraziare Barbarez, nonchè una tradizione locale: dal centro del ponte, situato a 24 metri dal fiume Narenta, è anche avvenuto il tradizionale tuffo, con tanto di fumogeni.

    "Grazie mille per queste emozioni" ha detto Barbarez una volta salito sul palco allestito per l'occasione, davanti a una folla in visibilio. "Credetemi, è come il mio primo discorso in Inghilterra, prima della prima partita davanti ai miei ragazzi. Sono emozionatissimo, grazie mille".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • DA MOSTAR AL MONDO

    Barbarez è nato a Mostar nel 1971 e dopo aver giocato con il locale club del Velez, nel 1992 è volato in Germania, dove ha giocato la sua intera carriera tra Hannover, Union Berlino, Hansa, Dortmund, Amburgo e Leverkusen.

    Giocatore di poker professionista che vanta un 19esimo posto alle World Series, Barbarez ha aspettato a lungo una panchina prestigiosa per cominciare ad allenare. E cosa c'è di più prestigioso della sua rappresentativa? Dopo aver avuto la possibilità di essere scelto come ct in passato, alla fine è stato ingaggiato nel 2024, riuscendo a portare la Nazionale al Mondiale al primo colpo.