Barbarez, accoglienza da brividi nella sua Mostar: la bandiera bosniaca illumina il ponte simbolo della città

Sergej Barbarez, ct della Bosnia Erzegovina che ha eliminato l'Italia, è tornato nella sua città natale, Mostar. Ricevendo una notevole accoglienza, da eroe nazionale.
Sul web, infatti, è apparso il filmato di come la sua Mostar ha riabbracciato Barbarez, che alla sua prima esperienza da allenatore ha riportato la Bosnia al Mondiale, al quale parteciperà per la seconda volta nella sua storia.
Per l'occasione lo Stari Most di Mostar, il celebre ponte ottomano ad arco originario del Medioevo e ricostruito nel 2004 dopo essere stato distrutto un decennio prima, è stato illuminato con i colori della bandiera bosniaca, mentre sopra di esso sono stati accesi diversi fumogeni, che hanno generato uno spettacolo visivo documentato sui social nella serata di giovedì.