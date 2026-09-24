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Barba a GOAL, tra il sogno Serie A del Palermo e l'esperienza in Indonesia: "Quest'anno c'è un solo obiettivo"

Serie B
Palermo

Il difensore rosanero ha raccontato la scelta di trasferirsi in Sicilia e di essere allenato di nuovo da Filippo Inzaghi e il suo recente passato in Indonesia.

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È sicuro, Federico Barba, quando parla dell'obiettivo stagionale del Palermo: "Lo definiamo un sogno", dice, senza però citare mai veramente per intero di cosa si tratta. È ovvio, però, ben al di là di quanto affermato ai microfoni di GOAL Italia. I rosanero puntano alla Serie A.

Questo uno dei temi dell'intervista nel corso della quale il difensore racconta il suo recente passato in Indonesia, al Persib, e la scelta di essere di nuovo allenato da Filippo Inzaghi, questa volta in Sicilia.

  • Cosa ti ha colpito di più del Palermo finora?

    "Palermo è una società storica in Italia, si commenta da sola la sua storia. È fantastica. È chiaro che è stata una decisione molto facile, e anche il fattore mister che conosco bene, e che so che è una garanzia, ha influito molto. Qui mi hanno colpito le persone, il tifo, la gente: è tutto incredibile. È un club che comunque ti dà il senso di importanza anche nella storia. Si percepisce".

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  • Il tuo ex compagno di squadra al Como, Emil Audero, ha giocato anche nel Palermo. Gli hai chiesto qualche consiglio prima di unirti alla squadra?

    "Sì, ci siamo sentiti con Emil. Abbiamo un buon rapporto, adesso è in Spagna e sta facendo una bella avventura: gli auguro il meglio".

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  • Il fatto che il Palermo faccia parte del City Football Group crea ulteriore pressione?

    "Fa parte del lavoro, del nostro lavoro: le pressioni sono soltanto stimoli e, anzi, è sempre meglio averne perché in quel momento riesci a tirare fuori qualcosa in più".

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  • Ci sono degli insegnamenti dal tuo periodo al Persib che puoi portare al Palermo?

    "Sì, diciamo che cambiare anche tipo di calcio ti permette poi di ampliare le tue conoscenze e cercare di metterle in pratica quando uno torna dove è cresciuto, cercando di aggiungere quel qualcosa che ho appreso fuori, in un altro tipo di calcio".

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  • Qual è stato il tuo momento preferito al Persib e, al contrario, quello più difficile?

    "Senz'altro parto dall'aspetto più difficile: il cambiamento non è facile, sotto tutti gli aspetti, partendo dal clima e dall'ambiente generale. C'è bisogno di tempo. Poi, però, è stata un'esperienza fantastica e sicuramente la vittoria finale del campionato è stata una bella emozione. Se posso paragonare la passione calcistica indonesiana con quella italiana? Possiamo fare un paragone: in Indonesia, come a Palermo, c'è una passione incredibile per il calcio. La gente vive di quello, si alza la mattina e pensa soltanto a quello. Si respira, si percepisce e chiaramente dal nostro lato è un plus in più che aiuta. Il Derby Persib-Persija, per loro che seguono il calcio italiano, è sempre un po' paragonato a un Roma-Lazio come rivalità. Però poi, essendo stato lì, è ancora un po' diverso perché loro la vivono come una gara da vita o morte. Veramente è stata una bella emozione giocare, sentire le persone che ti stanno vicine: vincere o perdere sposta tanto, e anzi mando un augurio al Persib perché è andata male l'ultima volta".


  • Da ex grande attaccante, mister Pippo Inzaghi ti ha dato qualche lezione specifica come difensore?

    "Ho avuto la fortuna di essere stato allenato da lui e già in quel periodo mi aveva lasciato tanto, anche sotto questo aspetto, perché poi confrontarsi con una leggenda del genere ti permette poi di avere una visione più ampia di quello che può succedere in gara, e mi ha insegnato qualche trucchetto da portare in campo. Lui e Bojan Hodak, mio allenatore al Persib, sono due persone fantastiche e anzi, il mister Bojan lo sento ancora adesso spesso. Nella gestione del gruppo sono simili e lo fanno molto bene".

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  • Quali sono i tuoi obiettivi per questa stagione, sia per la squadra che a livello personale?

    "C'è soltanto un obiettivo, noi abbiamo un 'sogno', così lo definiamo. Stiamo lavorando e sto lavorando ogni giorno per quello senza spingersi troppo in là, ma pensando partita per partita. Le possibilità di tornare in Serie A? Conosco bene la Serie B e non bisogna abbassare la guardia: è un campionato molto difficile e andar giocare soprattutto poi fuori, in campi ostici, e le possibilità penso che non vadano neanche viste per ora. Siamo troppo lontani: bisogna pensare partita per partita e pensare di vincerle tutte. Quest'anno c'è soltanto un traguardo: lo vogliamo tutti. Quello per me e per tutti noi equivale a parlare di 'successo'".

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