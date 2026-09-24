Barba a GOAL, tra il sogno Serie A del Palermo e l'esperienza in Indonesia: "Quest'anno c'è un solo obiettivo"

"Senz'altro parto dall'aspetto più difficile: il cambiamento non è facile, sotto tutti gli aspetti, partendo dal clima e dall'ambiente generale. C'è bisogno di tempo. Poi, però, è stata un'esperienza fantastica e sicuramente la vittoria finale del campionato è stata una bella emozione. Se posso paragonare la passione calcistica indonesiana con quella italiana? Possiamo fare un paragone: in Indonesia, come a Palermo, c'è una passione incredibile per il calcio. La gente vive di quello, si alza la mattina e pensa soltanto a quello. Si respira, si percepisce e chiaramente dal nostro lato è un plus in più che aiuta. Il Derby Persib-Persija, per loro che seguono il calcio italiano, è sempre un po' paragonato a un Roma-Lazio come rivalità. Però poi, essendo stato lì, è ancora un po' diverso perché loro la vivono come una gara da vita o morte. Veramente è stata una bella emozione giocare, sentire le persone che ti stanno vicine: vincere o perdere sposta tanto, e anzi mando un augurio al Persib perché è andata male l'ultima volta".



