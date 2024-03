L'attaccante italiano si filma mentre lancia petardi nello spogliatoio: reazione attonita dei compagni.

No, diciamo che non è proprio la prima volta che si sente parlare di Mario Balotelli per una delle sue "trovate", in campo o fuori.

Questa volta è successo negli spogliatoi: sì, insomma, un luogo teoricamente "inaccessibile", aperto dallo stesso attaccante italiano sul suo profilo Instagram.

Perché Balotelli fa parlare di sè anche in Turchia, all'Adana Demirspor, e non solo per i goal (non pochi) che realizza in campo.