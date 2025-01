Balotelli allo scoperto su Instagram: "Sono ancora un giocatore del Genoa, anche se qualcuno non lo vorrebbe"

L'attaccante rossoblù pubblica un messaggio sui social in mezzo alle voci di separazione anticipata. E scrive "società" tra virgolette.

Mario Balotelli esce allo scoperto. Non tramite un'intervista, bensì con una story postata sul proprio profilo Instagram, uno dei mezzi preferiti dei calciatori del terzo millennio per comunicare con il mondo.

Il contesto? Le voci di un addio anticipato al Genoa, pochi mesi appena dopo essere tornato in pista per aiutare il Grifone a ottenere una complicata salvezza. La squadra di Vieira sta riuscendo nell'intento, ma Balotelli non gioca praticamente mai.

E così, ecco che le indiscrezioni si sono intensificate negli ultimi giorni. Inducendo così l'ex attaccante di Inter e Milan a una risposta social.