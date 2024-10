Balotelli al Genoa, com'è andato nelle ultime stagioni: il super goal di rabona, la lite con Montella, la maglia bruciata

Il rinforzo del Grifone, in Italia per l'ultima volta nel 2020/21, ha trascorso gli ultimi tre anni tra Adana Demirspor e Sion. Con alterne fortune.

Sì, è tutto vero: Mario Balotelli è ufficialmente tornato. E giocherà di nuovo in Serie A. Ennesima ripartenza, ennesima occasione: gliel'ha concessa il Genoa, disperatamente bisognoso di un attaccante dopo che una serie impressionante di infortuni ne ha decimato la rosa, e non solo nel reparto offensivo.

Il bambino prodigio dell'Inter non c'è più da un pezzo: al suo posto c'è un calciatore di 34 anni, compiuti a metà agosto, con una serie di rimpianti alle spalle. Poteva dare e fare di più, Balotelli. E questo è in dubbio. Una serie di "what if", di "cosa sarebbe successo se". Se il talento fosse andato di pari passo con la testa, se il comportamento fosse stato sempre quello giusto. Storia nota e arcinota.

Anche per questo Balotelli è finito nella periferia del calcio europeo negli ultimi anni. La parte destra della classifica in Serie A, addirittura uno sprazzo di Serie B, quindi la Svizzera e la Turchia. Di Mario ci siamo quasi dimenticati, vedendolo riapparire soprattutto grazie a qualche comparsata su Twitch.