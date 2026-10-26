Balerdi è già un leader della Roma: il riscatto (condizionato) è già vicino, tutte le cifre e le condizioni

Leonardo Balerdi è già un leader a Roma, nonché idolo dei tifosi dopo la decisiva doppietta di Napoli. Il suo arrivo, diverse settimane fa, era stato accolto con entusiasmo da Gasperini, che sin da subito aveva espresso gradimento per il suo immediato atteggiamento e per le sue qualità.

Quello dell’argentino è stato un colpo super del club capitolino, che ha prelevato il giocatore dal Marsiglia in prestito con un diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Ecco il quadro completo, che in realtà è alquanto complesso.











