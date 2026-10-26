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SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Matteo Occhiuto

Balerdi è già un leader della Roma: il riscatto (condizionato) è già vicino, tutte le cifre e le condizioni

Serie A
Roma
L. Balerdi

Quella che ha portato l’argentino in giallorosso è un’operazione complessa, con tante clausole in base al minutaggio del giocatore: ecco il quadro della situazione.

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Leonardo Balerdi è già un leader a Roma, nonché idolo dei tifosi dopo la decisiva doppietta di Napoli. Il suo arrivo, diverse settimane fa, era stato accolto con entusiasmo da Gasperini, che sin da subito aveva espresso gradimento per il suo immediato atteggiamento e per le sue qualità. 

Quello dell’argentino è stato un colpo super del club capitolino, che ha prelevato il giocatore dal Marsiglia in prestito con un diritto di riscatto che potrebbe diventare obbligo al verificarsi di determinate condizioni. 

Ecco il quadro completo, che in realtà è alquanto complesso. 


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  • PRIMO OBBLIGO: RISCATTO CERTO AL 55% DELLE PARTITE

    Al netto delle scelte della Roma, che visto il suo rendimento probabilmente lo riscatterebbe a prescindere, Balerdi diventerebbe automaticamente un calciatore giallorosso qualora, secondo il Messaggero, disputasse il 55% delle partite stagionali,giocando almeno 45 minuti. In questo caso, la Roma dovrebbe riconoscere al Marsiglia 16-17 milioni di euro, che andrebbero ad aggiungersi al milione già pagato per il prestito.


  • AS Roma v Genoa CFC - Serie A 2026/27Getty Images Sport

    MENO PRESENZE, MENO SOLDI

    Se, invece, Balerdi giocasse meno, la Roma pagherebbe meno per il suo cartellino. La cifra per il suo acquisto, infatti, scenderebbe a 11 milioni qualora l’argentino giocasse fra il 40% e il 54% delle gare stagionali disputate da Gasperini e i suoi ragazzi. 

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  • 9 MILIONI SE GIOCA IL 20% DEGLI INCONTRI

    Ulteriormente ritoccato verso il basso il riscatto qualora il difensore disputi soltanto il 20% delle partite. Ipotesi, visto l’andazzo, alquanto distante, ma da tenere in considerazione:a quel punto alla Roma basterebbero 9 milioni per tenersi il giocatore a titolo definitivo.

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  • STIPENDIO RIDOTTO

    Secondo La Gazzetta dello Sport, al momento della firma con la Roma, Balerdi ha dovuto rinunciare a una fetta importante del proprio stipendio, passando da 2,6 a 1,6 milioni di euro, con bonus importanti e un rifiuto al Boca Juniores che, per un argentino, non è cosa da poco. 

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  • FBL-ITA-SERIE A-ROMA-INTERAFP

    I NUMERI DI BALERDI

    Al momento il giocatore nativo di Villa Mercedes, ha giocato 6 partite in Serie A e 3 in Champions League, per un totale del 51% di minuti giocati. È chiaro, quindi, che il difensore si avvia verso la permanenza a Roma, al netto di quanti soldi potrebbero effettivamente servire per portarlo a titolo definitivo in giallorosso. 

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27 ott 2026

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