Bakola e Ulisses Garcia dal Marsiglia al Sassuolo: il primo fu l'altro 'protagonista' della rissa Rowe-Rabiot

Dal team di De Zerbi appena eliminato dalla Champions League al Sassuolo di Grosso. La società neroverde sta chiudendo per due acquisti dal Marsiglia, ovvero il centocampista Bakola e l'esterno di difesa Ulisses Garcia. Un ottimo colpo per la squadra italiana, a metà classifica e ancora lontana dal settimo posto che può valere la Conference League, ma con il desiderio di provarci fino all'ultimo anche in virtù di una corsa salvezza che attualmente non sembra riguardarla.

Garcia, terzino sinistro, arriverà al Sassuolo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 2.5 e 3 milioni di euro, mentre per Bakola l'investimento sarà di ben 10, per un acquisto a titolo definitivo.

La curiosità? Bakola è l'altro protagonista, suo malgrado, della famosa rissa tra Rowe e Rabiot, che portò entrambi a lasciare il Marsiglia per trovare asilo in Serie A con le maglie, rispettivamente, di Bologna e Milan.