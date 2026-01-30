Goal.com
FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LENSAFP
Francesco Schirru

Bakola e Ulisses Garcia dal Marsiglia al Sassuolo: il primo fu l'altro 'protagonista' della rissa Rowe-Rabiot

Lo scorso agosto Bakola ebbe un malore e uno svenimento dopo la partita contro il Rennes, proprio mentre i compagni di squadra davano vita a una rissa.

Dal team di De Zerbi appena eliminato dalla Champions League al Sassuolo di Grosso. La società neroverde sta chiudendo per due acquisti dal Marsiglia, ovvero il centocampista Bakola e l'esterno di difesa Ulisses Garcia. Un ottimo colpo per la squadra italiana, a metà classifica e ancora lontana dal settimo posto che può valere la Conference League, ma con il desiderio di provarci fino all'ultimo anche in virtù di una corsa salvezza che attualmente non sembra riguardarla.

Garcia, terzino sinistro, arriverà al Sassuolo sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato tra i 2.5 e 3 milioni di euro, mentre per Bakola l'investimento sarà di ben 10, per un acquisto a titolo definitivo.

La curiosità? Bakola è l'altro protagonista, suo malgrado, della famosa rissa tra Rowe e Rabiot, che portò entrambi a lasciare il Marsiglia per trovare asilo in Serie A con le maglie, rispettivamente, di Bologna e Milan.

  • BAKOLA E LA RISSA ROWE-RABIOT

    "Vero che non sono saltati i denti, ma in tanti anni che faccio calcio una rissa così non l'ho mai vista" svelava De Zerbi lo scorso agosto.

    "In quel momento per la prima volta in carriera non sapevo cosa dire e cosa fare: avevo Bakola a terra col dottore che cercava di rianimarlo, questi che si picchiavano… per cosa? per una partita che secondo me non abbiamo giocato bene, ma è l'inizio e ci può stare".

    Bakola, infatti, era svenuto per un malore dopo il triplice fischio finale della partita contro il Rennes, mentre i compagni di squadra davano vita alla famosa rissa.

  • LA STAGIONE DI BAKOLA E GARCIA

    18 anni, trequartista, Bakola è rimasto quasi tutta la stagione in panchina, giocando appena 68 minuti in 8 partite di Ligue 1, ai quali si aggiungono gli 84 tra Coppa di Francia e Champions League, dove è partito titolare contro il Newcastle.

    Ulisses Garcia, 30 anni, ha giocato leggermente di più da agosto ad oggi, con un totale comunque limitato di 325 minuti in sei partite tra Ligue 1 e Champions League.

    L'arrivo a Sassuolo potrebbe permettere a Bakola di esplodere, mentre Ulisses potrebbe dimostrare di sapersi rilanciare in una piazza come quella neroverde.

  • IL MERCATO UFFICIALE DEL SASSUOLO

    ACQUISTI

    -

    CESSIONI

    Cheddira (Att, Napoli, FP)

    FORMAZIONE TIPO (Allenatore: Grosso)

    (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig; Kone, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Laurienté.

