Bailey lascia la Roma e torna all'Aston Villa: accordo per concludere in anticipo il prestito del giamaicano

Nella rivoluzione offensiva che ha messo in atto la Roma nel mercato di gennaio c'è anche la partenza di Leon Bailey; il giamaicano, arrivato a fine agosto nella capitale ha già fatto le valigie per tornare indietro.
Bailey come riportato da Fabrizio Romano terminerà in anticipo il prestito in giallorosso e rientrerà alla base, ovvero all'Aston Villa, proprietaria del suo cartellino.
Una scelta un po' a sorpresa per le tempistiche ma che si spiega con quelli che sono stati i mesi del giamaicano a Roma, molto complicati.