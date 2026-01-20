Bailey lascia la Roma e torna all'Aston Villa: accordo per concludere in anticipo il prestito del giamaicano

Esattamente sei mesi dopo il suo passaggio dall'Aston Villa alla Roma, la storia tra Bailey e il club giallorosso si conclude: questa la novità riportata da Romano. Il giamaicano era in prestito fino al 30 giugno 2026.

La decisione è stata presa oggi e Bailey già nel prossimo week end sarà a disposizione di Unai Emery per giocare con l'Aston Villa.