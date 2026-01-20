Pubblicità
Andrea Ajello

Bailey lascia la Roma e torna all'Aston Villa: accordo per concludere in anticipo il prestito del giamaicano

Leon Bailey fa subito rientro in Inghilterra, all'Aston Villa: già finita l'esperienza alla Roma, i motivi della decisione.

Nella rivoluzione offensiva che ha messo in atto la Roma nel mercato di gennaio c'è anche la partenza di Leon Bailey; il giamaicano, arrivato a fine agosto nella capitale ha già fatto le valigie per tornare indietro.

Bailey come riportato da Fabrizio Romano terminerà in anticipo il prestito in giallorosso e rientrerà alla base, ovvero all'Aston Villa, proprietaria del suo cartellino. 

Una scelta un po' a sorpresa per le tempistiche ma che si spiega con quelli che sono stati i mesi del giamaicano a Roma, molto complicati. 

  • BAILEY-ROMA: PRESTITO TERMINATO IN ANTICIPO

    Esattamente sei mesi dopo il suo passaggio dall'Aston Villa alla Roma, la storia tra Bailey e il club giallorosso si conclude: questa la novità riportata da Romano. Il giamaicano era in prestito fino al 30 giugno 2026.

    La decisione è stata presa oggi e Bailey già nel prossimo week end sarà a disposizione di Unai Emery per giocare con l'Aston Villa. 

  • L'ACCORDO TRA ROMA E ASTON VILLA PER BAILEY

    Roma ed Aston Villa avevano trovato l'accordo ad agosto per un prestito con diritto di riscatto che poteva trasformarsi in obbligo a determinate condizioni. Le cifre dell'operazione erano di  2 milioni di euro per il presto più il diritto di riscatto fissato a 22

    La Roma non avrebbe sicuramente riscattato il giocatore a fine stagione. 

  • PERCHÈ BAILEY LASCIA LA ROMA A GENNAIO

    C'era la possibilità di far terminare il prestito in anticipo e le parti hanno deciso proprio per questa strada. Una scelta che si spiega con le difficoltà che il giocatore ha avuto ad ambientarsi.

    Sono stati mesi complicati per Bailey, subito fermato da un infortunio appena arrivato. Tanti problemi fisici hanno impedito al giocatore di trovare un po' di continuità, oltre alle scelte tecniche.

    Gasperini non vedeva nel giamaicano una prima scelta e con gli ultimi rinforzi di gennaio lo spazio per Bailey rischiava di ridursi ancora. Anche per l'Aston Villa, tenerlo in questa situazione non avrebbe portato benefici. 

  • LA STAGIONE DI BAILEY ALLA ROMA

    L'inizio è stato subito in salita per Bailey, che si è fatto male al primo allenamento con la nuova squadra. Un infortunio che gli ha fatto saltare le prime 8 partite, non le uniche però di questi mesi.

    In totale infatti, il giamaicano è rimasto out per problemi fisici per ben 15 gare. Solamente sette presenze in campionato, 11 in totale ma soprattutto appena 300 minuti in campo. 

    L'ultima volta che ha giocato risale al 20 dicembre, in Juventus-Roma, in quella che è a questo punto l'ultima partita del giamaicano in maglia giallorossa. 

